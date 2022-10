SHUTTERSTOCK E POND5 AMPLIAM COLEÇÃO DE CONTEÚDOS PREMIUM, GARANTINDO DIREITOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA BIBLIOTECA DE VÍDEOS DE QUALIDADE CINEMATOGRÁFICA DE PRIMEIRA LINHA DA FILMPAC

Com mais de 100 mil vídeos filmados por cineastas importantes, a coleção de alto padrão da FILMPAC é ideal para profissionais de criação com um componente dramático

NOVA YORK, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), a plataforma criativa líder global para marcas e empresas de mídia transformadoras, anunciou hoje sua parceria com a FILMPAC, uma boutique de vídeos premium, para levar a coleção de vídeos de qualidade cinematográfica de primeira linha do FILMPAC para o Pond5 e a Shutterstock.

Fundada por cineastas para cineastas, a plataforma criativa da FILMPAC apresenta conteúdos de vídeo 4K produzidos por cineastas e artistas de primeira classe. Ela conta com uma biblioteca de aproximadamente 100 mil ativos de vídeo em 15 coleções com curadoria, capturando momentos poderosos, brutos e autênticos que permitem que profissionais de marketing e cineastas maximizem seu potencial de narrativa criativa e criem com confiança. Como parceiros globais de distribuição da FILMPAC, a Shutterstock e o Pond5 possibilitaram o acesso a conteúdos de vídeo diferenciados e inigualáveis, que vão de filmes de tecnologia e inovações de ponta na área da saúde a trechos de paisagens urbanas movimentadas e paisagens naturais de tirar o fôlego.

"Os criadores de vídeo de hoje desejam criar suas histórias com conteúdos diferenciados e diversificados de qualidade cinematográfica", disse Tom Crary, CEO do Pond5. "Ao fazer parceria com a FILMPAC, a Shutterstock e o Pond5 oferecerão a nossos clientes acesso exclusivo a conteúdos de vídeo incomparáveis em sua capacidade de inspirar o processo criativo da narrativa."

Caleb Rexius, fundador da FILMPAC, acrescentou: "Nosso objetivo com os vídeos da FILMPAC é produzir uma biblioteca que se encaixe perfeitamente à narrativa e que atenda às mais altas exigências de qualidade criativa. Com nossa coleção selecionada de forma meticulosa, porém prática, e os amplos recursos de distribuição do Pond5 e da Shutterstock, estamos entusiasmados com essa parceria única, que promoverá nossa missão de ajudar os profissionais de criação a vencer."

Os conteúdos exclusivos da FILMPAC serão disponibilizados para clientes empresariais e de comércio eletrônico tanto na Shutterstock quanto no Pond5, inicialmente como parte da Select Collection da Shutterstock e como parte da Marquee Collection do Pond5, e serão vendidos em estilo "à la carte" para permitir que os clientes comprem o que precisarem, quando precisarem.

SOBRE A SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é a plataforma criativa líder mundial para marcas e empresas de mídia transformadoras. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, disponibiliza mais de 415 milhões de imagens e mais de 26 milhões de vídeos.

Sediada em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da Splash News, a agência de notícias de entretenimento líder mundial para salas de redação e empresas de mídia do mundo todo; do Pond5, o maior marketplace de conteúdos de vídeos do mundo; do TurboSquid, o maior marketplace de conteúdos 3D do mundo; da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; da Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens editoriais e vídeos de primeira linha para a imprensa mundial; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, uma oferta de estoque de mídia orientada para agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

SOBRE O POND5

O Pond5 é o maior marketplace de conteúdos de vídeo do mundo, com mais de 30 milhões de videoclipes livres de royalties, além de milhões de músicas, efeitos sonoros, imagens e muito mais.

O Pond5 se esforça para criar narradores de classe mundial, oferecendo aos profissionais de criação de todos os tipos o conteúdo que eles precisam para contar histórias, compartilhar conhecimentos e inspirar o público. Orientado por um compromisso com sua comunidade global apaixonada e crescente de mais de 100 mil artistas profissionais do setor audiovisual, o Pond5 oferece uma plataforma na qual o trabalho criativo pode prosperar. O marketplace satisfaz as necessidades de profissionais de criação de todos os setores, de usuários individuais a grandes empresas, com preços competitivos e uma série de opções de compra, inclusive um modelo diferenciado de pagamento por item. As compras são respaldadas por uma licença ampla e flexível, uma garantia de melhor preço e uma equipe dedicada pronta para oferecer assistência especializada.

SOBRE A FILMPAC

A FILMPAC é o principal site por afiliação de downloads ilimitados do mundo, com vídeos de qualidade cinematográfica e músicas premium, criado para atender às novas necessidades dos profissionais de criação atuais.

A FILMPAC ajuda os profissionais de criação a vencer, com acesso a conteúdos de alta qualidade e acessíveis, criados por suas equipes de produção internas e colaboradores de elite do mundo todo. A curadoria inigualável, a biblioteca baseada em histórias e o modelo de licenciamento flexível da FILMPAC a torna a opção ideal tanto para criadores de conteúdo de nível básico e freelancers de vídeo quanto para marcas e agências globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925613/sstk_pond5_filmpac.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925614/Shutterstock_Pond5_Filmpac_Partnership.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

