Shutterstock est annoncé comme partenaire de photographie mondial exclusif pour les événements de l'Advertising Week en 2022

Le partenariat fournit à Shutterstock les droits exclusifs de capture, de licence et de distribution du contenu des événements mondiaux et en présentiel de l'Advertising Week tout au long de l'année.

NEW YORK, 29 avril 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les sociétés de médias innovantes, a annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif de photographie avec l'Advertising Week pour tous les événements internationaux en 2022. Les événements de l'Advertising Week sont considérés comme les plus grands rassemblements annuels de leaders du marketing, des médias et de la technologie. Il s'agit notamment de l'Advertising Week Europe, qui se tiendra à Londres du 16 au 19 mai, de l'Advertising Week Asia, qui se tiendra à Tokyo du 31 mai au 2 juin, de l'Advertising Week Latin America (LATAM) Leadership Forum, qui se tiendra à Mexico le 5 mai, de Great Minds at Work, qui sera diffusé en ligne le 8 juin, de l'Advertising Week Asia Pacific (APAC), qui se tiendra à Sydney les 2 et 3 août, de l'Advertising Week New York, qui se tiendra du 19 au 22 septembre, et de l'Advertising Week LATAM, qui se tiendra à Mexico du 8 au 10 novembre.

En tant que photographe exclusif, Shutterstock capturera des milliers de fonctions hybrides dans sept événements clés, fournissant des images et des séquences de leaders d'opinion de classe mondiale, de discours, de lancements de marque, de discussions et de performances. Alors que les événements reprennent leur cours en personne, le thème principal est d'explorer la contribution mondiale des pionniers de l'industrie au paysage créatif tout en mettant en évidence ce à quoi ressemble son avenir dans les économies créatives, technologiques et innovantes locales.

En 2021, Shutterstock a été le photographe attitré de l'Advertising Week de New York ; l'extension de l'accord marque la première fois que la société sera le partenaire exclusif des événements de l'Advertising Week dans le monde entier.

L'Advertising Week dispose d'un réseau de contributeurs de plus de 2 500 chefs de file de l'industrie qui offrent une voix experte sur les idées de l'industrie et plus de 165 000 participants annuels à leurs événements tout au long de l'année, couvrant six marchés mondiaux.

« Nous sommes ravis de renforcer notre alliance avec l'Advertising Week dans le cadre de ce qui sera notre partenariat éditorial mondial le plus solide à ce jour », a déclaré Candice Murray, vice-présidente de la rédaction chez Shutterstock. « Nous croyons au pouvoir de l'inspiration par l'éducation. Nous sommes heureux de mettre en valeur ce leadership intellectuel électrisant, de capter les pionniers, les experts de l'industrie et les penseurs innovants lors des nombreux événements à venir de l'Advertising Week en 2022. »

« Shutterstock est notre partenaire de confiance depuis des années avec un solide bilan d'excellence, et nous sommes ravis de travailler avec une entreprise créative de renommée internationale qui est la meilleure de sa catégorie alors que nous nous embarquons ensemble dans cette aventure mondiale », a déclaré Matt Scheckner, directeur général mondial d'Advertising Week. « Nous sommes impatients de partager le contenu de haute qualité qu'ils capturent lors de nos événements phares avec non seulement notre robuste communauté Advertising Week, mais aussi avec les clients Shutterstock du monde entier. »

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), est la principale plateforme créative mondiale pour les marques transformatrices et les entreprises de médias. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies sous licence de haute qualité, des vecteurs, des illustrations, des modèles 3D, des vidéos et de la musique. En collaborant avec sa communauté croissante comptant déjà plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 405 millions d'images et de plus de 25 millions de clips vidéo disponibles.

Basée à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et compte des clients dans plus de 150 pays. La Société possède également PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée ; PremiumBeat, une bibliothèque recensant des musiques libres de droits ; Shutterstock Editorial, une source d'images et de vidéos éditoriales de premier plan pour les médias du monde entier ; TurboSquid, une place de marché leader pour le contenu 3D ; Amper Music, une plateforme musicale alimentée par l'IA ; et Bigstock, une boutique d'image de stock de qualité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.shutterstock.com et suivre Shutterstock sur Twitter et sur Facebook.

À propos d'Advertising Week

L'Advertising Week (AW) est le premier événement mondial et la première plateforme de leadership éclairé axée sur le marketing, les médias, la technologie et la culture. Fondée en 2004 à New York, la franchise d'événements mondiaux primés d'Advertising Week comprend AWNewYork (NYC), AWEurope (Londres), AWAsia (Tokyo), AWLATAM (Mexico), AWAPAC (Sydney) et AWAfrica (Johannesburg, à venir en 2023). En plus des événements en direct et virtuels, la plateforme de contenu mondial, qui fonctionne toute l'année, contient également des formations en ligne de premier ordre dispensées par les meilleurs praticiens du monde (AWLearn), des contenus audio, vidéo et rédactionnels originaux (AW360) et une technologie événementielle exclusive (AWLabs).

Rendez-vous sur advertisingweek.com pour plus d'informations.

