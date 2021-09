Shutterstock lança campanha nacional de TV 100% Shutterstock, uma atualização da marca líder

NOVA YORK, 16 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e empresas de mídia, anunciou hoje o lançamento da 100% Shutterstock, sua nova campanha da marca e comercial de TV. Criada exclusivamente com conteúdo da Shutterstock, a campanha de TV apresenta a capacidade da plataforma criativa de estimular e liberar o potencial criativo, desde a inspiração até o produto acabado. O comercial de TV, coproduzido pela Shutterstock Studios e pela RSA Films do Ridley Scott Creative Group, pergunta aos profissionais de criação: "O que você pode criar com a 100% Shutterstock?"

A demanda por soluções e conteúdos criativos aumentou imensamente desde o início da pandemia, o que impulsionou a necessidade de serviços mais econômicos e flexíveis para atender às condições do trabalho remoto e às restrições orçamentárias. Apesar do amplo acesso a ferramentas e ativos para profissionais de criação, falta um fluxo de trabalho coeso e, portanto, os criadores precisam saltar constantemente de um recurso para outro. A 100% Shutterstock permite que os criadores superem esse desafio, iniciando e terminando todo seu processo em uma única plataforma, ao mesmo tempo que mantêm total flexibilidade no conceito criativo. A campanha visa expandir a amplitude e percepção das pessoas em relação a toda a oferta da Shutterstock, mostrando a mudança de posicionamento da empresa desde sua criação como uma empresa de banco de imagens até se tornar uma plataforma criativa inteligente.

"Não há maneira melhor de dizer a seus clientes o que você pode fazer do que mostrando a eles. Nosso novo comercial demonstra as possibilidades criativas ilimitadas que se pode alcançar com a 100% Shutterstock", disse Rion Swartz, vice-presidente de marketing de marca da Shutterstock. "A Shutterstock está redefinindo o que significa criatividade e como acontece a criação de conteúdo. A 100% Shutterstock é um momento importante para a marca, já que provamos ser um parceiro criativo de ponta para indivíduos e empresas de todos os portes. Nosso objetivo é expandir a percepção do que os criadores podem fazer com nosso incrível catálogo de ativos e destacar nossos serviços que podem transformar suas ideias em conquistas. Nosso comercial é a celebração de todos os recursos disponíveis em uma única plataforma, desde o Editorial e conteúdo personalizado até nossa oferta Studios, passando por vídeo, música e renderização 3D, que são, naturalmente, 100% Shutterstock."

Voltada para todos os criadores, de indivíduos a empresas globais, a campanha espera inspirar as pessoas a pensar grande. O comercial de TV foi coproduzido pela Shutterstock Studios, um serviço criativo personalizado completo lançado em novembro de 2020, que oferece serviços de produção globais, estratégia de conteúdo orientada por dados, narrativa de marca e amplificação para as marcas e agências mais influentes da atualidade.

Além disso, a plataforma criativa da Shutterstock se fortaleceu com as recentes aquisições da plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagens PicMonkey; da empresa de música orientada por IA Amper Music; o marketplace de conteúdo 3D TurboSquid; e a formação de sua nova divisão de IA Shutterstock.ai e empresa de produção Shutterstock Studios. Como resultado, a plataforma simplificou o processo criativo, reunindo a mais ampla variedade de conteúdos e aplicações novos e relevantes para permitir que os criadores criem, tudo em um só lugar.

"Após um ano fantástico para a Shutterstock Studios, tendo produzido comerciais de TV, entretenimento de marca, conteúdo social e digital para algumas das maiores marcas, empresas de mídia e agências do mundo, foi uma experiência incrivelmente criativa e inspiradora produzir nossa própria campanha da Shutterstock", disse Aiden Darné, diretor de produção global da Shutterstock Studios. "Receber as chaves de nossa ampla biblioteca de ativos e produzir um comercial feito inteiramente com conteúdo da Shutterstock foi uma dessas oportunidades raras de combinar um grande brief criativo com tecnologia inovadora, que fez todo o sentido. A XR é um divisor de águas para os cineastas e, acredito que até agora não foi muito utilizada para conteúdo comercial. Criar nosso mundo Shutterstock não teria sido possível sem esse tipo de tecnologia. Ou, pelo menos, não teria sido tão eficaz.

"Aproveitamos visuais de todas as áreas da empresa Shutterstock para essa campanha, e uma forma de lembrarmos como nossa oferta é versátil e de grande alcance para nossos clientes em todo o mundo."

A campanha de vídeo 100% Shutterstock será realizada entre 13 de setembro e 12 de dezembro de 2021. Planejada e executada em parceria com a Horizon Media, os telespectadores poderão visualizá-la em 19 redes de cabos e de nicho de alto nível nos Estados Unidos, em plataformas de TV conectada como Hulu, Roku e Amazon Fire TV, juntamente com uma variedade de pontos digitais, sociais e de propriedade como YouTube, Facebook e Instagram, que podem ser visualizados em vários dispositivos.

Créditos:

Agência de mídia: Horizon

Diretor: Juriaan Booij

Produtor executivo: Mark Infante

Produtora da RSA: Lisa Joseph

Diretora de criação: Anastasia Marshall

Empresa de produção: Shutterstock Studios e RSA Films

Diretor de fotografia: Andreas Neo

Editor de arte: Russell de Rozario

Post: Final Pixel

Som: Eclectic

SOBRE A SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, vídeos, modelos 3D e música licenciados e de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,8 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 380 milhões de imagens e mais de 22 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da PicMonkey, uma plataforma on-line líder de edição de design gráfico e imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação customizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca com curadoria de músicas livres de royalties; da Shutterstock Editorial, uma fonte de alto padrão de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; da TurboSquid, uma líder em marketplace de conteúdo 3D; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, uma oferta de mídia orientada para o valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

SOBRE A RSA FILMS

A RSA Films é uma empresa global de produção de comerciais fundada pelos diretores Ridley e Tony Scott.

Reconhecida pela excelência criativa e experiência em produção, há mais de 50 anos a RSA Films tem produzido campanhas inovadoras e premiadas para agências e marcas do mundo todo.

Com sedes em Londres, Amsterdã, Los Angeles, Nova York, Hong Kong e Grande China e com uma lista de talentos líderes globais em criação e produção, a RSA Films promove a diversidade, o propósito e a agilidade em todas as formas de conteúdo.

