Shutterstock lança novo braço criativo, Shutterstock Studios™

A nova oferta de serviços criativos personalizados ponta a ponta oferece estratégias de conteúdo baseadas em dados e serviços de produção em grande escala para auxiliar a localização e a ampliação da narrativa de marca

NOVA YORK, 19 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), anunciou hoje o lançamento oficial do tão esperado Shutterstock Studios, juntamente com a contratação de seu novo diretor de Produção Global, Aiden Darné. Esta nova divisão de criativos estende a oferta da Shutterstock, fornecendo conteúdo personalizado de alta qualidade combinado com ferramentas de produção e serviços em escala. O Shutterstock Studios oferece serviços criativos personalizados ponta a ponta, fornecendo estratégia de conteúdo baseada em dados, produção em escala completa, narrativa de marca e amplificação para as marcas mais influentes da atualidade.

O Shutterstock Studios oferece uma combinação única de soluções combinadas com o toque humano de fotógrafos, cinematógrafos, produtores e diretores dedicados de classe mundial, oferecendo serviços de parceria, incluindo narrativa de marcas, serviços de produção completos, ideação criativa, roteiros, redação de roteiro, reserva de talentos, gestão de influenciadores e pós-produção, cada um excepcionalmente entregue e adaptado às necessidades de cada cliente. Utilizando nossa rede de mais de 1 milhão de colaboradores em todo o mundo em mais de 100 países, o estúdio é especializado em captar nuances culturais e estéticas que falam aos respectivos mercados com arte e autenticidade.

"O lançamento do Shutterstock Studios é um marco importante para nossa empresa. Por meio de nossa talentosa rede global de fotógrafos, cineastas e colaboradores que oferecem um catálogo interminável de conteúdo premium, podemos construir este estúdio de produção global e expandir nossos serviços," declarou o CRO do Shutterstock, Jamie Elden. "Sob o comando de nosso novo diretor de Produção Global, Aiden Darné, estamos ansiosos para criar conteúdo inovador para todos os nossos valiosos parceiros, marcas, agências e indústria de entretenimento."

Como diretor de Produção Global, Aiden supervisionará a produção global e a estratégia do Shutterstock Studios. Mais recentemente, Aiden ocupou o cargo de vice-presidente sênior de produção do Vice Media Group, onde dirigiu o estúdio de produção comercial e editorial na América do Norte. Aiden lançou o estúdio de produção da marca interna na VICE Media e fez parte do grupo de liderança que lançou a rede de TV, VICELAND. Antes da VICE, Aiden foi vice-presidente de produção da Viacom, onde comandou a equipe de produção da costa leste da Viacom Digital Studios, um estúdio responsável pela produção de originais digitais para MTV, Comedy Central, Nickelodeon, BET e Paramount Network. Aiden agrega uma vasta experiência na criação de conteúdo atraente para alguns dos principais programas, marcas e muito mais.

"Estou emocionado por ingressar na Shutterstock em um momento tão emocionante para a empresa, já que agora, mais do que nunca, há uma enorme demanda por uma infraestrutura de produção global sustentada por um ponto de vista hiperlocal", disse o diretor de Produção Global do Shutterstock Studios, Aiden Darné. "O Shutterstock Studios está posicionado de maneira única para ter sucesso neste mercado com sua vasta e variada rede global de colaboradores e criativos. Tem um futuro brilhante e estou honrado por ter sido contratado para desenvolver a melhor oferta de produção da Shutterstock."

O Shutterstock Studios tem o orgulho de compartilhar seu acesso cada vez maior a mais de 1 milhão de criadores de cineastas, SFX, diretores comerciais, produtores e músicos.

Para saber mais sobre o Shutterstock Studios, visite:https://www.shutterstock.com/business/studios

Sobre a Shutterstock

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), diretamente e por meio de suas subsidiárias de grupo, é uma fornecedora global líder de fotografias, vetores, ilustrações, vídeos e música licenciados de alta qualidade para empresas, agências de marketing e organizações de mídia em todo o mundo. Trabalhando com sua crescente comunidade de mais de 1 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens a cada semana e, atualmente, tem mais de 350 milhões de imagens e mais de 20 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede na cidade de Nova York, a Shutterstock possui escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem Bigstock, uma oferta de mídia de ações orientada para o valor; Shutterstock Custom, uma plataforma de criação de conteúdo customizado; Offset, uma coleção de imagens de ponta; PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; e Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga o Shutterstock no Twitter e no Facebook.

