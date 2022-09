SHUTTERSTOCK NOMEIA SEJAL AMIN COMO DIRETORA DE TECNOLOGIA

NOVA YORK, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. ( NYSE: SSTK ) (a "Empresa"), uma plataforma criativa líder global para marcas transformadoras e empresas de mídia, anunciou hoje que Sejal Amin está ingressando na equipe de liderança da empresa e no Comitê Executivo como diretora de tecnologia (CTO), a partir de 12 de setembro de 2022.

Com mais de 20 anos de liderança global, experiência em produtos e tecnologia, Sejal oferecerá uma visão e estratégia tecnológica que transformarão a plataforma de tecnologia da Shutterstock para oferecer uma experiência nova e incomparável aos clientes e colaboradores.

"Estou entusiasmado em dar as boas-vindas a Sejal na Shutterstock, à medida que continuamos nossa transformação digital para uma plataforma criativa de serviço completo que democratiza a criatividade, ultrapassa os limites criativos e oferece experiências incomparáveis para nossos clientes e colaboradores em todo o mundo", disse Paul Hennessy, CEO da Shutterstock. "Sejal é uma líder respeitada e reverenciada com um histórico comprovado de crescimento e inovação, e estou confiante de que ela terá sucesso em liderar a plataforma de tecnologia da Shutterstock em sua próxima fase inovadora."

"A Shutterstock é uma empresa que se transformou imensamente desde seu início há quase 20 anos, e tenho a honra de ser a próxima diretora de tecnologia", disse Sejal Amin. "A empresa alcançou uma enorme inovação, desde aplicações de fluxo de trabalho de classe mundial até a tecnologia proprietária líder do setor, e espero expandir a visão da empresa, aproveitando o potencial da oferta diversificada da Shutterstock à medida que celebramos uma nova era para a empresa."

Recentemente, ela foi diretora de produtos e tecnologia da Khoros, uma empresa do portfólio Vista onde integrou uma organização de produtos e tecnologia distribuída, ao mesmo tempo em que definiu uma estratégia de produto e operacional para executar a visão e as metas de crescimento da empresa. Pouco antes, ela foi diretora de tecnologia da divisão de profissionais de impostos e contabilidade da Thomson Reuters. Ela tem uma ampla experiência em liderança tecnológica em várias unidades de negócios da Thomson Reuters, gerenciando equipes globais de desenvolvimento de produtos e portfólios de tamanho e complexidade crescentes por mais de 15 anos.

Com a nomeação de Sejal como diretora de tecnologia, a Shutterstock agora conta como três mulheres no Comitê Executivo e duas mulheres liderando a estratégia de desenvolvimento de produtos, incluindo a diretora de produtos, Meghan Schoen.

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. ( NYSE: SSTK ), é a plataforma criativa líder global para marcas transformadoras e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, disponibiliza mais de 415 milhões de imagens e mais de 26 milhões de vídeos.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da Splash News, a agência de notícias de entretenimento líder mundial para salas de redação e empresas de mídia; do Pond5, o maior marketplace de vídeos do mundo; do TurboSquid, o maior marketplace de conteúdos 3D do mundo; da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; da Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens editoriais e vídeos de primeira linha para a imprensa mundial; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, uma oferta de estoque de mídia orientada para agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

SOURCE Shutterstock, Inc.