Shutterstock obtém uma pontuação perfeita no Índice de Igualdade Corporativa de 2022 da Human Rights Campaign

Shutterstock é eleita o "Melhor lugar para trabalhar pela igualdade LGBTQ" com uma pontuação máxima de 100

NOVA YORK, 27 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e companhias de mídia, anunciou hoje que a Comissão de Direitos Humanos (HRC) classificou a Shutterstock como "Melhor lugar para trabalhar pela igualdade LGBTQ", após obter uma pontuação perfeita de 100 no Índice de Igualdade Corporativa de 2022 da Human Rights Campaign, a pesquisa de referência mais importante do país e o relatório que mede as políticas e práticas corporativas relacionadas com a igualdade LGBTQ+ no local de trabalho.

"Estamos incrivelmente orgulhosos de receber uma pontuação perfeita no Índice de Igualdade Corporativa da Human Rights Campaign para 2022", disse Meeckel Beecher, diretor global de Diversidade, Equidade e Inclusão da Shutterstock. "Sermos eleitos o Melhor lugar para trabalhar pela igualdade LGBTQ+ é um reconhecimento por nossos esforços contínuos não apenas para fomentar um local de trabalho inclusivo, como também para aumentar a representação autêntica da comunidade LGBTQ+ em mídias visual. Sou excepcionalmente grato pelas contribuições de nossos funcionários, em especial PRISM, nosso grupo de recursos para funcionários que promove uma maior inclusão de LGBTQ+ na Shutterstock, por tudo o que fazem para fazer da Shutterstock um local de trabalho mais receptivo e acolhedor."

A Shutterstock esforça-se para construir uma força de trabalho, uma rede de colaboradores e uma biblioteca de conteúdo que sejam representativas da comunidade global diversificada que atendemos. A Empresa apresenta imagens e colaboradores diversos e inclusivos, e recentemente estabeleceu diretrizes de desenvolvimento e inovação que garantem que os colaboradores representem as pessoas de forma que se respeitem suas identidades. Além disso, por meio do Create Fund – a iniciativa da Shutterstock para apoiar os artistas historicamente excluídos – a empresa está oferecendo mentorias, doações em dinheiro e outros apoios para preencher as lacunas de conteúdo e promover imagens, vídeos e músicas diversos e inclusivos que representem autenticamente o mundo que nos rodeia. Em 2021, a Shutterstock implementou cinco programas de subsídios, incluindo uma parceria com o It Gets Better Project, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para empoderar e retratar autenticamente as comunidades LGBTQ+. Por meio desta parceria, quatro artistas foram reconhecidos por seu trabalho na representação da comunidade LGBTQ+. Outros aspectos destacados incluem a parceria contínua da empresa com a Black Professionals in Tech Network, Women Who Code e Women in AI.

"Um dos nossos princípios fundamentais é Buscar a Diversidade porque sabemos que uma cultura inclusiva cria um ambiente de responsabilidade, aceitação e pertencimento para nossos funcionários e alimenta melhores experiências para nossos clientes", disse Sara Birmingham, diretora de recursos humanos da Shutterstock. "Estamos entusiasmados em receber este reconhecimento da Human Rights Campaign e continuamos comprometidos em celebrar as diferenças individuais e as diversas perspectivas de nossos funcionários na Shutterstock."

Os resultados do CEI de 2022 mostram como 1.271 empresas com sede nos EUA não apenas promovem políticas de local de trabalho amigáveis aos LGBTQ+ nos EUA, como também para 56% das empresas classificadas pela CEI com operações globais que estão ajudando a promover a causa da inclusão LGBTQ+ em locais de trabalho no exterior. Os esforços da Shutterstock em satisfazer todos os critérios da CEI resultaram em uma classificação de 100% e a designação como uma das Melhores empresas para trabalhar pela igualdade LGBTQ+.

O CEI classifica as empresas em função de critérios detalhados que se baseiam em quatro pilares centrais:

Políticas de não discriminação em todas as entidades empresariais;

Benefícios equitativos para os trabalhadores LGBTQ+ e suas famílias;

Apoio a uma cultura inclusiva; e

Responsabilidade social corporativa.

O relatório completo está disponível on-line em www.hrc.org/cei .

Sobre a Shutterstock

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e companhias de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,9 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 390 milhões de imagens e mais de 23 milhões de vídeos disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da PicMonkey, uma plataforma on-line líder de edição de design gráfico e imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação customizada integral; da PremiumBeat, uma biblioteca com curadoria de músicas livres de royalties; da Shutterstock Editorial, uma fonte de alto padrão de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; da TurboSquid, uma líder em marketplace de conteúdo 3D; da Amper Music, uma plataforma de música impulsionada por IA; e da Bigstock, uma oferta de mídia orientada para o valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Sobre a Human Rights Campaign Foundation

A Human Rights Campaign Foundation é o braço educacional da Human Rights Campaign (HRC), a maior organização de direitos civis dos Estados Unidos que trabalha para alcançar a igualdade para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e pessoas queer (LGBTQ+). Por meio de seus programas, a HRC Foundation busca fazer mudanças transformadoras na vida cotidiana das pessoas LGBTQ+, lançando luz sobre a desigualdade e aprofundando a compreensão do público sobre questões LGBTQ+, com um foco claro no avanço da justiça transgênero e racial. Seu trabalho transformou o cenário para mais de 15 milhões de trabalhadores, 11 milhões de estudantes, 1 milhão de clientes no sistema de adoção e acolhimento familiar e muito mais. A HRC Foundation oferece consultoria direta e assistência técnica a instituições e comunidades, impulsionando o avanço de políticas e práticas inclusivas. Desenvolve a capacidade de futuros líderes e aliados por meio de programas de bolsas e formação e, com a firme convicção de que somos mais fortes trabalhando juntos, estabelece parcerias com defensores nos EUA e em todo o mundo para aumentar nosso impacto e dar forma ao futuro de nosso trabalho.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

SOURCE Shutterstock, Inc.