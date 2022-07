SHUTTERSTOCK REJOINT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COALITION DES MÉDIAS D'INFORMATION

La NMC accueille le plaidoyer de Shutterstock aux côtés d'autres grandes entreprises de presse pour la liberté de la presse, l'élaboration de politiques publiques et la promotion d'une couverture éditoriale indépendante

NEW YORK, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK ), une plateforme créative mondiale de premier plan offrant des solutions de services complets, des contenus de haute qualité et des solutions de flux de travail créatif pour les marques, les entreprises et les sociétés de médias, a annoncé aujourd'hui son adhésion à la News Media Coalition (NMC), une organisation industrielle internationale regroupant des marques d'actualités mondiales, notamment les principaux éditeurs d'actualités et agences de presse. La mission de la NMC est de préserver les possibilités de collecte d'informations indépendantes, en veillant à ce que les droits de propriété intellectuelle soient respectés, et de négocier les meilleures pratiques pour les opérations d'information et les libertés de contenu des membres.

Cette adhésion marque une étape importante pour Shutterstock et son activité éditoriale. Shutterstock Editorial s'engage à soutenir une presse libre qui permet aux journalistes et aux contributeurs de faire des reportages éditoriaux sur les événements du monde entier sans restriction arbitraire. La salle de presse de Shutterstock, lancée en mai 2021, met en relation une équipe établie de plus de 1 000 journalistes, photographes et vidéastes mondiaux avec des équipes de presse du monde entier pour un accès inégalé à des contenus de dernière minute, des exclusivités et des contenus d'archives. En outre, la division éditoriale a conclu des partenariats exclusifs en matière de contenu avec Condé Nast, "epa", la LIFE Picture Collection, AP et A+E, ainsi qu'une présence importante lors d'événements mondiaux, notamment la Premier League anglaise, les Screen Actors Guild Awards, les Academy Awards, les BAFTA's, etc.

"Nous admirons depuis longtemps l'impact du travail accompli par la News Media Coalition depuis plus de 14 ans pour promouvoir la liberté de la presse dans ce domaine spécialisé, et nous sommes ravis d'avoir un siège à la table pour défendre à la fois nos journalistes et nos contributeurs", a déclaré Candice Murray, vice-présidente de la rédaction chez Shutterstock. "Nous sommes impatients de collaborer avec la NMC pour garantir l'indépendance de la collecte d'informations et faire en sorte que les événements d'intérêt public dans le domaine du sport et du divertissement soient accessibles aux consommateurs d'informations du monde entier."

Andrew Moger, directeur général de la News Media Coalition, a déclaré : "La NMC est le seul organisme international de l'industrie de la presse à opérer dans ce domaine. Alors que notre influence et notre succès grandissent, nous sommes ravis que Shutterstock soit impliqué et soutienne notre mission. Nous savons que, comme d'autres grandes marques d'information parmi nos membres, Shutterstock apportera à la NMC une grande expertise et une connaissance approfondie du secteur. Shutterstock rejoint notre conseil d'administration à un moment où la liberté de la presse est plus importante que jamais. Nous nous réjouissons de travailler ensemble sur des questions politiques importantes, en défendant et en partageant nos valeurs d'intégrité et de transparence et d'indépendance journalistique."

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK ), est la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les entreprises de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies sous licence de haute qualité , des vecteurs , des illustrations , des modèles 3D , des vidéos et de la musique . En collaboration avec sa communauté croissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine et dispose actuellement de plus de 405 millions d'images et de plus de 25 millions de clips vidéo.

Basée à New York, Shutterstock a des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société est également propriétaire de Splash News, la première agence de presse de divertissement pour les salles de rédaction et les sociétés de médias du monde entier, de Pond5, la plus grande place de marché vidéo au monde, de TurboSquid, la plus grande place de marché de contenu 3D au monde, de PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan , d'Offset, une collection d'images haut de gamme , de Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout , de PremiumBeat, une bibliothèque musicale libre de droits , de Shutterstock Editorial, une source de premier plan d'images et de vidéos éditoriales pour les médias du monde entier, d'Amper Music, une plateforme musicale basée sur l'intelligence artificielle et Bigstock d'une offre de stock média orientée valeur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook .

À propos de la News Media Coalition (NMC)

La NMC est un organisme international à but non lucratif qui vise à protéger le secteur de la presse contre les contrôles ou les restrictions arbitraires en matière de collecte et de diffusion des informations, de propriété des droits d'auteur et d'utilisation des contenus. Fondée en 2008, la NMC s'engage aux côtés des organisateurs de grands événements d'intérêt public, notamment les tournois sportifs, et des pouvoirs publics à soutenir une presse indépendante et en plein essor.

Les membres de la NMC comprennent de grandes maisons d'édition, des agences nationales et internationales d'information, comme Agence France-Presse, Associated Press, Associated Newspapers, Australian Associated Press, Deutsche Presse-Agentur, EFE Agencia, ESI Media, European pressphoto agency, European Publishers Council, Getty Images, Guardian Media Group, News UK, News Corp Australia, PA Media, Reach, SNTV, Stuff, Telegraph Media Group et Thomson Reuters.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

SOURCE Shutterstock, Inc.