SHUTTERSTOCK SE ASOCIA CON OPENAI

NUEVA YORK, 25 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. ("la compañía") (NYSE: SSTK), la plataforma creativa global líder para marcas transformadoras y empresas de medios de comunicación, ha presentado hoy su plan de acción para lanzar sus capacidades de contenido generado por IA de forma responsable y transparente para sus clientes y colaboradores. Al ampliar su asociación con OpenAI, lanzar un fondo para compensar a los artistas por sus contribuciones y centrar su maquinaria de I+D en la recopilación y publicación de conocimientos relacionados con el contenido generado por la IA, Shutterstock se posiciona a la vanguardia de la tecnología emergente, potenciando la narración ética y creativa para todos.

"Los medios para expresar la creatividad están en constante evolución y expansión. Reconocemos que es nuestra gran responsabilidad abrazar esta evolución y garantizar que la tecnología generativa que impulsa la innovación se basa en prácticas éticas", explicó Paul Hennessy, consejero delegado de Shutterstock. "Tenemos un largo historial de integración de la IA en cada parte de nuestro negocio. Esta competencia a nivel de expertos hace que Shutterstock sea el socio ideal para ayudar a nuestra comunidad creativa a navegar por esta nueva tecnología. Y estamos comprometidos con el desarrollo de las mejores prácticas y experiencias para cumplir con nuestro propósito, que es capacitar al mundo para crear con confianza".

Shutterstock + OpenAI: Creatividad a la velocidad de tu imaginación

Esta colaboración introduce las capacidades de generación de imágenes sin fisuras de OpenAI al público de Shutterstock en todo el mundo, ofreciendo a los clientes la posibilidad de generar instantáneamente imágenes basadas en los criterios que escriban. Esto es lo que Shutterstock llama creatividad a la velocidad de tu imaginación.

Este acuerdo profundiza la asociación estratégica entre Shutterstock y OpenAI, que comenzó en 2021.

"Los datos que obtuvimos de Shutterstock fueron fundamentales para el entrenamiento de DALL-E", destacó Sam Altman, consejero delegado de OpenAI. Estamos encantados de que Shutterstock ofrezca imágenes de DALL-E a sus clientes como uno de los primeros despliegues a través de nuestra API, y esperamos futuras colaboraciones a medida que la inteligencia artificial se convierta en una parte integral de los flujos de trabajo creativos de los artistas".

Cuando esta integración se lance en Shutterstock.com en los próximos meses, los clientes recibirán acceso directo a estas capacidades de generación de imágenes mediante IA mejorando sus flujos de trabajo creativos. A su vez, los colaboradores de Shutterstock serán compensados por el papel que su contenido ha jugado en el desarrollo de esta tecnología.

Shutterstock.AI desvela nuevas fuentes de ingresos para contribuyentes

Shutterstock cree que el contenido generado por la IA es el esfuerzo acumulado de sus artistas contribuyentes. En un esfuerzo por crear un nuevo estándar de la industria y desbloquear nuevas fuentes de ingresos para la comunidad de artistas de la empresa, Shutterstock también ha creado el marco para proporcionar una compensación adicional a los artistas cuyas obras han contribuido a desarrollar los modelos de IA. La empresa también pretende compensar a sus colaboradores en forma de derechos de autor cuando se utilice su propiedad intelectual.

Establecimiento de un marco laboral de IA ético y equitativo

Para promover un marco ético e inclusivo para el contenido y la IA, Shutterstock se enorgullece de patrocinar y participar en la conferencia mundial de 2022 de la World Ethical Data Foundation. Con un fuerte enfoque en la importancia de la inclusión en la tecnología, desde la contratación hasta la reducción de los sesgos en los sistemas y la creación de controles y equilibrios para ayudar a garantizar el uso ético e inclusivo de los datos, Shutterstock continúa impulsando los avances tanto en la innovación tecnológica como en la IA en las industrias creativas.

Y en un importante esfuerzo por proteger los derechos de propiedad intelectual de sus artistas, fotógrafos y creadores, Shutterstock sigue siendo líder en el desarrollo de políticas, procedimientos y métodos de empleo para garantizar que se aseguren los derechos de uso y las licencias adecuadas para todo el contenido destacado, incluido el contenido generado por IA.

Experimente el poder de Shutterstock.AI

Obtenga más información sobre las iniciativas de Shutterstock en torno al contenido generado por la IA, incluida una colección exclusiva generada por la IA del productor creativo Alex Ambroziak, en shutterstock.com/generate.

