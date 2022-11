Shutterstock se une a LG AI Research para potenciar la tecnología de IA y revolucionar la experiencia creativa

Al desarrollar herramientas de IA hechas de forma responsable y creadas pensando en los diseñadores y los comerciantes, Shutterstock lidera la iniciativa de agilizar el proceso creativo para todos

A través de su fondo de colaboradores, Shutterstock seguirá compensando a los artistas por sus contribuciones al desarrollo de esta nueva tecnología de IA

NUEVA YORK, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/-- Sobre la base de la promesa de permitir a sus usuarios producir su mejor trabajo con contenido increíble y herramientas innovadoras, Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), anunció hoy su alianza a largo plazo con LG AI Research para avanzar en la tecnología impulsada por la IA. Al combinar los metadatos y el contenido de primera clase de Shutterstock con las capacidades de I+D de LG AI Research, las empresas introducirán en el mercado mundial EXAONE, el modelo de generación de imágenes con IA de LG, EXAONE Atelier, un conjunto de herramientas creativas de IA, y la descripción de imágenes basada en la IA. Se trata de la última iniciativa de Shutterstock para proporcionar a sus socios, clientes y colaboradores una tecnología de IA impulsada por la ética en todas las etapas del flujo de trabajo creativo, ya que sigue colaborando con los líderes del sector para configurar de forma responsable el futuro de la IA generadora.

Mediante el desarrollo de herramientas de IA creadas de manera responsable y pensadas para profesionales del diseño y del marketing, Shutterstock y LG lideran la tarea de simplificar el proceso creativo para todos (PRNewsfoto/Shutterstock, Inc.)

"LG AI Research ha estado trabajando estrechamente con Shutterstock como su socio más fiable y estratégico para desarrollar EXAONE, una IA supergigante que puede generar imágenes visuales y descripciones creativas basadas en una arquitectura multimodal única y un gran número de imágenes y textos", afirmó el Dr. Kyunghoon Bae, jefe de LG AI Research. "Junto con Shutterstock, LG AI Research está construyendo casos comerciales exitosos de EXAONE y explorando nuevas oportunidades basadas en EXAONE Atelier, un kit de herramientas creativo de AI diseñado para inspirar a diseñadores y creadores aprovechando la IA generadora. Estamos listos para colaborar con todas las empresas y hacer que nuestro mundo sea más creativo, inspirado por la IA y diseñado por los seres humanos".

"Desde nuestros inicios hace casi 20 años, Shutterstock se ha comprometido a mejorar la creatividad al ofrecer a sus usuarios los ingredientes para impulsar una experiencia artística perfecta", afirmó Paul Hennessy, director ejecutivo de Shutterstock. "Nuestra alianza con LG AI Research sigue cumpliendo con esa misión al ofrecer herramientas de IA a nuestros clientes que automatizan las partes no creativas del proceso mediante la descripción de imágenes con AI y actualizando las visiones al instante mediante modelos generados por IA. Ya sea para un director de marketing o para un director creativo independiente, las herramientas impulsadas por la IA que estamos desarrollando eliminan los principales puntos conflictivos del proceso creativo para todos y permiten que fluya la imaginación".

Con el propósito de expandir la presencia de la IA generadora,

Shutterstock ha optado por asociarse con LG AI Research, una empresa pionera a nivel mundial en la investigación generadora, que también se ha comprometido a adoptar un enfoque ético para crear tecnología de IA. El sofisticado modelo de IA de LG AI Research que se integrará en la plataforma de Shutterstock, está siendo entrenado con millones de imágenes de alta resolución y metadatos de Shutterstock y convertirá las indicaciones basadas en texto a imágenes. Los colaboradores cuyas obras se utilizaron para entrenar el modelo serán compensados a través del fondo de colaboradores de Shutterstock y también serán compensados cada vez que los clientes creen y licencien nuevos contenidos generativos que utilicen su propiedad intelectual.

Descripción de imágenes con IA: un cambio radical para el flujo de trabajo creativo. La tecnología EXAONE de

LG AI Research también puede convertir las imágenes en descripciones de alta calidad y palabras clave para describir y etiquetar el contenido, lo que puede ayudar a los clientes a encontrar los activos con mayor rapidez. Al integrar esta capacidad de descripción de imágenes a través de la IA, los clientes podrán agregar etiquetas y descripciones de forma automática al contenido que cargan y almacenan con Shutterstock, lo que facilita la organización y la búsqueda de los activos que los usuarios necesiten.

Según una encuesta realizada por Shutterstock, dos tercios de sus clientes y colaboradores están interesados en aprender sobre los contenidos generados por la IA de la empresa. Para satisfacer este creciente interés y compartir las mejores prácticas y aprendizajes con la industria, Shutterstock y LG AI Research participarán en presentaciones de la industria, incluso en la conferencia IEEE/CVF sobre visión artificial y reconocimiento de patrones en Vancouver en junio 2023,, y coorganizarán eventos para liderar el debate global sobre el desarrollo de modelos de IA nuevos y éticos.

Los clientes y colaboradores podrán ver características de este tipo en la plataforma de Shutterstock en 2023.

Acerca de SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), es la plataforma creativa líder a nivel mundial para marcas transformadoras y empresas de medios. Directamente y a través de sus filiales del grupo, la amplia colección de Shutterstock incluye fotografías de alta calidad con licencia, vectores, ilustraciones, modelos 3D, videos y música. Mediante el trabajo que realiza con su creciente comunidad de más de 2 millones de colaboradores, Shutterstock añade cientos de miles de imágenes cada semana y, actualmente, cuenta con más de 424 millones de imágenes y más de 27 millones de videoclips disponibles.

Shutterstock, con sede en la ciudad de Nueva York, cuenta con oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La empresa también es propietaria de Splash News, la agencia de noticias de entretenimiento líder en el mundo para redacciones y empresas de medios de comunicación de todo el mundo; Pond5, el mayor mercado de contenidos en video del mundo; TurboSquid, el mayor mercado de contenidos en 3D del mundo; PicMonkey, una plataforma líder de diseño gráfico y edición de imágenes en línea ; Offset, una colección de imágenes de alta gama; Shutterstock Studios, una tienda creativa integral; PremiumBeat, una biblioteca de música libre de derechos de autor; Shutterstock Editorial, una fuente principal de imágenes y videos editoriales para los medios de comunicación de todo el mundo; Amper Music, una plataforma musical impulsada por la inteligencia artificial; y Bigstock, una oferta de medios de material de archivo orientada al valor.

Para obtener más información, visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y Facebook.

Acerca de LG AI RESEARCH .

Lanzada en diciembre de 2020 como filial del conglomerado LG Group de Corea del Sur, LG AI Research tiene como objetivo liderar la siguiente etapa de inteligencia artificial (IA) para lograr un futuro prometedor al ofrecer entornos de investigación óptimos y aprovechar tecnologías de IA de última generación.

LG AI Research ha realizado esfuerzos continuos para desarrollar la IA supergigante, EXAONE. EXAONE significa "Expert AI for Everyone" (IA experta para todos), una IA experta para todos a la que LG aspira llegar con diversas características. EXAONE se diferencia de los modelos anteriores, ya que es un modelo multimodal de IA supergigante que puede procesar tanto el lenguaje como los datos visuales. Con el uso de los datos de aprendizaje más grandes del mundo, esta enorme cantidad de aprendizaje de datos permitió crear imágenes y textos de manera bidireccional fácilmente.

Para obtener más información, visite www.lgresearch.ai.

