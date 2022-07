SHUTTERSTOCK STUDIOS ANUNCIA EXPANSÃO PARA PRODUÇÃO DOCUMENTÁRIOS DE LONGA E CURTA METRAGEM

A solução de criação e produção de conteúdo end-to-end agora está produzindo conteúdo original para clientes de entretenimento de consumo, incluindo uma série documental sobre a lenda das corridas Jimmie Johnson e um documentário com o famoso fotógrafo de celebridades Miles "Diggzy" Diggs

NOVA YORK, 6 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global para marcas e empresas de mídia transformadoras, anunciou hoje que a Shutterstock Studios, o braço criativo e de produção da empresa, está ampliando sua oferta para incluir documentários e séries originais.

"Desde o início da Shutterstock Studios em novembro de 2020, a equipe se estabeleceu rapidamente como um protagonista no setor e como uma solução de conteúdo criativo end-to-end que faz parceria com algumas das maiores marcas e empresas do mundo, como Amazon, ITV, BBC e Microsoft", disse Jamie Elden, diretor de faturamento da Shutterstock. "Este é um momento empolgante para a divisão Studios, à medida que expandimos nossa produção de conteúdo para uma narrativa mais longa, alinhando-nos às tendências do setor e à demanda que estamos vendo para esse conteúdo em todo o mundo. O que é exclusivo da Shutterstock Studios é que nosso conteúdo é impulsionado por uma das maiores coleções de arquivo do mundo, incluindo acesso exclusivo à Condé Nast Collection, A+E Networks Archive, LIFE Collection e muito mais, permitindo que os produtores criem conteúdo atraente para todas as plataformas e meios de produção."

Liderado por Aiden Darné, vice-presidente e diretor global da Shutterstock Studios, ex-executivo da VICE Media, um dos primeiros projetos é uma série documental com Jimmie Johnson, sete vezes campeão da NASCAR o piloto de corrida profissional americano. Esta série documental foi produzida em parceria com a Carvana, uma empresa da Fortune 500 que promove uma experiência intuitiva e conveniente de compra, venda e financiamento de carros on-line.

A série de oito partes, intitulada "Reinventing The Wheel" , oferece aos espectadores globais acesso total aos bastidores de Jimmie Johnson enquanto ele participa de sua segunda temporada na INDYCAR após uma carreira excepcional nos circuitos da NASCAR.

"Os fãs do automobilismo sabem o quanto é emocionante assistir a uma corrida ao vivo das arquibancadas, e foi fantástico levar essa atmosfera eletrizante aos espectadores em todo o mundo", disse Darné. "Estamos muito empolgados que nossa estreia no mundo da alta demanda da narrativa documental seja em parceria com a Carvana. Foi incrível capturar os momentos íntimos da transição de carreira de Jimmie Johnson, um dos maiores pilotos de carros de corrida de todos os tempos."

"Continuamos inspirados pelo compromisso de Jimmie à medida que ele forjou esse novo caminho em sua carreira de piloto", disse Ryan Keeton, diretor de marca e cofundador da Carvana. "Nossa equipe ficou empolgada em colaborar com parceiros tão talentosos na série documental Reinventing the Wheel e oferecer acesso único e exclusivo neste emocionante próximo capítulo que Jimmie encara. Carvana sempre desafiou o status quo e enxergamos esse mesmo impulso e paixão em Jimmie."

Para assistir a toda a série documental, acesse carvana.com/racing.

"Reinventing The Wheel" é apenas um dos vários programas que a Shutterstock Studios tem atualmente em produção. Um segundo programa, intitulado "The Money Shot" , acompanha o fotógrafo de celebridades Miles Diggs, conhecido como Diggzy, o homem por trás de imagens famosas como as fotos de gravidez de Rihanna. O longa-metragem documental proporcionará um olhar intimista sobre a ascensão da fama e da cultura das celebridades nos EUA do ponto de vista único de Diggzy, bem como das vozes daqueles que o conhecem melhor: as celebridades.

"Reinventing the Wheel" e "The Money Shot" chegarão aos serviços de TV e streaming em breve. A Shutterstock Studios tem muitos outros programas em vários estágios de desenvolvimento e produção que guiarão espectadores do mundo todo por meio das lentes únicas da Shutterstock, incluindo um documentário de arquivo intitulado "Behind The Lens" , que apresenta Diana, a Princesa de Gales e outras celebridades sob a perspectiva dos fotógrafos que os conheceram melhor, e a "History of Boy Bands" , um olhar único sobre os anos 90 por meio da ascensão e queda das maiores boy bands do mundo.

Sobre a Shutterstock Studios

Há 20 anos, a Shutterstock contribui para filmes, documentários e narrativas de todos os tipos com sua ampla biblioteca de estoque. Agora, por meio de seu braço Studios, a Shutterstock está apresentando histórias próprias, aproveitando a experiência única de sua produção e profissionais de criação, além do arquivo de mais de 60 milhões de ativos em foto e vídeo, abrangendo realeza, cinema, música, esportes, guerras, política e celebridades.

A Shutterstock Studios é especializada na produção conteúdos de marca e comerciais, além de documentários e filmes de não-ficção. A divisão Studios emergiu rapidamente como o melhor parceiro criativo da categoria para marcas em todo o mundo que utilizam produção física e virtual para criar conteúdos sugestivos. Com a aquisição da TurboSquid, o maior mercado 3D do mundo, a Shutterstock Studios agora oferece serviços Web3 e de animação 2D e 3D.

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma das plataformas criativas líderes mundiais para marcas e empresas de mídia transformadoras. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, modelos 3D,, vídeos e música licenciados e de alta qualidade. Com sua crescente comunidade de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens a cada semana. Atualmente, possui mais de 405 milhões de imagens e mais de 25 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da Splash News, a agência de notícias de entretenimento líder mundial para salas de redação e empresas de mídia do mundo todo; do Pond5, o maior marketplace de vídeos do mundo; do TurboSquid, o maior marketplace de conteúdos 3D do mundo; da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagens; da Offset, umacoleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; da Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens editoriais e vídeos de primeira linha para a imprensa mundial; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, uma oferta de estoque de mídia orientada para agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

