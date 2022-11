Shutterstock une forças com a LG AI Research para promover a tecnologia de IA para revolucionar a jornada criativa

Ao desenvolver ferramentas de IA de forma responsável tendo em mente designers e profissionais de marketing, a Shutterstock lidera a tarefa de simplificar o processo criativo para todos

Por meio de seu Contributor Fund, a Shutterstock continuará a compensar os artistas por suas contribuições para o desenvolvimento desta nova tecnologia de IA

NOVA YORK, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com base em sua promessa de possibilitar que seus usuários produzam seu melhor trabalho com conteúdo incrível e ferramentas inovadoras, a Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), anunciou hoje sua parceria de longo prazo com a LG AI Research para promover a tecnologia impulsionada por IA. Ao combinar os metadados e o conteúdo de classe mundial da Shutterstock com os recursos de P&D da LG AI Research, as empresas trouxeram para o mercado global a EXAONE, o modelo de geração de imagens de IA da LG, a EXAONE Atelier, um kit de ferramentas de criação com IA e a legenda de imagem baseada em IA. Esta é a mais recente iniciativa da Shutterstock para oferecer a seus parceiros, clientes e colaboradores tecnologia de IA orientada por ética em todas as etapas do fluxo de trabalho criativo, enquanto continua a colaborar com os líderes do setor para moldar de forma responsável o futuro da IA generativa.

Ao desenvolver ferramentas de IA de forma responsável tendo em mente designers e profissionais de marketing, a Shutterstock e a LG lideram a tarefa de simplificar o processo criativo para todos (PRNewsfoto/Shutterstock, Inc.)

"A LG AI Research vem trabalhando em estreita colaboração com a Shutterstock como sua parceira mais confiável e estratégica para desenvolver a EXAONE, uma IA gigantesca que pode gerar imagens e legendas visuais criativas com base em arquitetura multimodal única e um grande número de imagens e textos," disse o Dr. Kyunghoon Bae, diretor da LG AI Research. "Juntamente com a Shutterstock, a LG AI Research está produzindo casos comerciais de sucesso da EXAONE e explorando novas oportunidades com base na EXAONE Atelier, um kit de ferramentas de criação com IA desenvolvido para inspirar designers e criadores, alavancando a IA generativa. Estamos prontos para colaborar com todas as empresas para tornar nosso mundo mais criativo — inspirado pela IA e projetado por humanos."

"Desde nosso início há quase 20 anos, a Shutterstock está comprometida em promover a criatividade, oferecendo aos seus usuários os ingredientes para alimentar uma experiência artística impecável," disse Paul Hennessy, CEO da Shutterstock. "Nossa parceria com a LG AI Research continua a cumprir essa missão ao trazer para os nossos clientes ferramentas de IA que automatizam as partes não criativas do processo por meio de legendas de imagens de IA e atualizam visões instantaneamente por meio de modelos generativos de IA. Seja para um CMO ou um diretor criativo freelancer, as ferramentas alimentadas por IA que estamos desenvolvendo eliminam para sempre os principais pontos problemáticos do processo criativo para todos e abrem mais espaço para a criatividade fluir."

Expandindo nossa pegada de IA generativa

, a Shutterstock escolheu fazer parceria com a LG AI Research, pioneira global em pesquisa generativa que está igualmente inspirada pela adoção de uma abordagem ética para criar tecnologia de IA. O sofisticado modelo de IA da LG AI Research, que será integrado à plataforma da Shutterstock, está sendo treinado com milhões de imagens de alta resolução e metadados da Shutterstock e converterá em imagens instruções baseadas em texto. Os colaboradores cujas obras foram utilizadas para treinar o modelo serão compensados por meio do Contributor Fund da Shutterstock; e também serão remunerados sempre que um novo conteúdo generativo que utilize seu IP for criado e licenciado pelos clientes.

Legenda de IA: um divisor de águas para o fluxo de trabalho criativo

A tecnologia EXAONE da LG AI Research também pode converter imagens em descrições e palavras-chave de alta qualidade para descrever e identificar conteúdo, o que pode ajudar os clientes a encontrarem ativos mais rapidamente. Ao integrar este recurso de captura de IA, os clientes poderão adicionar etiquetas e descrições automaticamente ao conteúdo que carregarem e armazenarem na Shutterstock, facilitando a organização e a localização dos ativos que os usuários precisam, quando precisarem.

Uma abordagem colaborativa em direção à educação do setor

De acordo com uma pesquisa realizada pela Shutterstock, dois terços de seus clientes e colaboradores estão interessados em aprender sobre o conteúdo gerado por IA da empresa. Para atender a esse interesse crescente e compartilhar as melhores práticas e aprendizados com o setor, a Shutterstock e a LG AI Research participarão de apresentações do setor, como a IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, a ser realizada em Vancouver em junho de 2023, e coapresentar eventos para liderar a discussão global sobre o desenvolvimento de modelos de IA novos e éticos.

Os clientes e colaboradores poderão esperar que recursos como esses serão integrados à plataforma da Shutterstock em 2023.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995. Todas as declarações que não sejam de fatos históricos são prospectivas. Os exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre orientação, perspectivas do setor, negócios futuros, resultados futuros de operações ou condições financeiras, dividendos futuros, nossa capacidade de consumar aquisições e integrar os negócios que adquirimos ou podemos adquirir em nossas operações existentes, recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gestão, nossa posição competitiva e a pandemia da COVID-19. Você pode identificar declarações prospectivas por palavras como "pode", "irá", "deveria", "poderia", "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "prevê", "projeta", "busca", "potencial", "oportunidades" e outras expressões semelhantes e as formas negativas dessas expressões. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm estas palavras. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles discutidos sob a legenda "Fatores de Risco" em nosso mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e em nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2022, bem como em outros documentos que a Empresa pode enviar de tempos em tempos à Comissão de Valores Mobiliários. Em consequência destes riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem diferir materialmente de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuros discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são válidas apenas a partir desta data, e a Shutterstock não assume qualquer obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado de imprensa ou de revisar quaisquer declarações prospectivas, quer seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, a menos que seja exigido por lei.

SOBRE A SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é a plataforma criativa líder global para marcas transformadoras e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 424 milhões de imagens e mais de 27 milhões de vídeos disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A Empresa também é proprietária da Splash News, a agência de notícias de entretenimento líder mundial para salas de redação e empresas de mídia, do Pond5, o maior marketplace de primeiro conteúdo de vídeos, do TurboSquid, o maior marketplace de conteúdos 3D do mundo; da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de desenho gráfico e edição de imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca com curadoria de música livre de royalties; da Shutterstock Editorial, uma fonte de primeira linha de imagens editoriais e de vídeos para a imprensa mundial; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, uma oferta de estoque de mídia orientada para agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

SOBRE A LG AI RESEARCH

Lançada em dezembro de 2020 como afiliada do conglomerado sul-coreano LG Group, a LG AI Research tem como objetivo liderar a próxima fase da inteligência artificial (IA) para concretizar um futuro promissor, oferecendo ambientes de pesquisa ideais e alavancando tecnologias de IA de última geração.

A LG AI Research fez esforços contínuos para desenvolver a IA gigantesca, a EXAONE. O termo EXAONE significa "Expert AI for Everyone", uma IA especializada, com vários recursos para todos que a LG tem como objetivo. A EXAONE é diferenciada dos modelos anteriores, uma vez que é um modelo multimodal de IA super gigante que pode processar dados visuais e de linguagem. Com a utilização dos maiores dados de aprendizado do mundo, essa enorme quantidade de aprendizado de dados tornou simplificada a criação de imagens e textos bidirecionalmente.

Para mais informações, acesse www.lgresearch.ai.

FONTE Shutterstock, Inc.

