Si adquirió un producto alimenticio para mascotas de la marca Canidae antes del 30 de abril de 2021, puede tener derecho a participar en un acuerdo de demanda colectiva

FILADELFIA, 30 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se emite la siguiente declaración con respecto al acuerdo de demanda colectiva en el caso Hill vs. Canidae Corporation.

Existe un acuerdo propuesto sobre una demanda colectiva que afirma que Canidae Corporation violó las leyes estatales con respecto al etiquetado y la comercialización de ciertos productos alimenticios Canidae para mascotas. La empresa niega haber hecho algo malo y rechaza todas las afirmaciones hechas en esta demanda.

¿QUIÉN ESTÁ INCLUIDO EN EL ACUERDO PROPUESTO?

Cualquier persona en los Estados Unidos o en los territorios de los Estados Unidos que haya comprado productos alimenticios Canidae para mascotas que califiquen, después del 9 de julio de 2016 y antes del 30 de abril de 2021, se considera un posible miembro de la demanda y puede presentar una reclamación. Visite el sitio web de la demanda o llame al número gratuito para obtener una lista completa de los productos cubiertos por el acuerdo propuesto.

¿QUÉ CONCEDE ESTE ACUERDO PROPUESTO?

Si el acuerdo propuesto se aprueba y se vuelve definitivo, concederá beneficios al grupo de demandantes. El demandado hará pagos a los miembros de la demanda que presenten reclamaciones válidas mediante la presentación de un formulario de reclamación antes de la fecha límite, así como también pagará los costos asociados con el aviso y la administración del acuerdo, los honorarios de los abogados y los costos legales por la demanda colectiva, así como una prima de incentivo a los demandantes designados.

¿CÓMO PUEDO RECIBIR UN PAGO?

Si usted es miembro de la demanda colectiva puede enviar un formulario de reclamación en línea a través de PetFoodIngredientSettlement.com o por correo postal antes del 29 de julio de 2021. Los pagos para quienes presenten reclamaciones válidas y oportunas podrían ser de $5.00 (sin comprobante de compra) o de $5.00 por cada $50.00 gastado en productos que cumplan los requisitos (con comprobante de compra), hasta $125.00.

¿CUÁLES SON SUS OPCIONES?

Si no hace nada, no recibirá dinero de la demanda, pero estará sujeto a las decisiones del tribunal. Usted puede excluirse u optar por no participar en el acuerdo propuesto. Si lo hace, no podrá optar a recibir dinero, pero conservará su derecho a entablar una demanda contra el demandado, por su propia cuenta, sobre las reclamaciones de este caso. Usted puede objetar el acuerdo propuesto. Por favor, lea el acuerdo completo que se encuentra en el sitio web indicado al final de la página para ver instrucciones detalladas sobre cómo optar por no participar y objetar. La fecha límite para optar por no participar u objetar es el 14 de junio de 2021.

El Tribunal celebrará una audiencia para este caso el 13 de septiembre de 2021 a las 9:00 a. m. en la sala 1 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, en el Edificio Federal George E. Brown, Jr. y Palacio de Justicia de los Estados Unidos, 3470 Twelfth Street Riverside, California 92501-3801, para considerar la aprobación del acuerdo propuesto, un pago total de hasta $1,300,000 a los abogados de la demanda colectiva por honorarios y gastos legales y un pago total de hasta $5,000 a cada uno de los dos demandantes designados como una prima de incentivo, y cuestiones relacionadas. Las mociones de los abogados de la demanda colectiva para esos honorarios, costos y primas de incentivo para los demandantes designados estarán disponibles en el sitio web del acuerdo después de que se presenten y antes de la audiencia. Usted puede comparecer en la audiencia, mas no está en obligación de hacerlo.

¿CÓMO PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Este es solamente un resumen. Por favor, lea el aviso completo en PetFoodIngredientSettlement.com o llame al número 800-335-2852 para recibir instrucciones completas sobre cómo presentar una reclamación, objetar o excluirse, así como información importante adicional. Visite PetFoodIngredientSettlement.com o llame al número 800-335-2852, o escriba a Canidae Settlement Administrator, c/o Heffler Claims Group, PO Box 98, Warminster, PA 18974-0098.

FUENTE Kroll Business Services (formerly Heffler Claims Group)

SOURCE Kroll Business Services (formerly Heffler Claims Group)