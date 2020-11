Si compró gasolina en una estación de Valero en el estado de California y pagó con una tarjeta de débito, una conciliación de demanda colectiva puede afectar sus derechos

SAN FRANCISCO, 20 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se ha llegado a una propuesta de conciliación de demanda colectiva con Valero Marketing and Supply Company ("Valero") en un caso que afirma que Valero incurrió en una conducta engañosa e injusta en violación de la ley de California al no garantizar que se notifique a los clientes que las compras con tarjeta de débito de gasolina se cobran a un precio de "crédito" más alto, en lugar de al precio "de contado" más bajo disponible. La demanda se conoce como Bautista v. Valero Marketing and Supply Company, caso n.º 3:15-cv-05557-RS. Valero niega estas acusaciones y no se ha constatado la responsabilidad contra Valero. Valero ha aceptado la Conciliación para evitar la incertidumbre y los gastos asociados con la continuación del caso.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL GRUPO DE CONCILIACIÓN?

Usted debe decidir si esta Conciliación lo afecta. El Grupo de Conciliación certificado por el Tribunal se define como "Todas las personas que, entre el 3 de diciembre de 2011 y la fecha de aprobación preliminar, compraron gasolina utilizando una tarjeta de débito en una estación de la marca Valero en California que anunciaba un precio "de contado" y un precio de "crédito" en Letreros de la marca Valero pertinente, pero los Letreros de la marca Valero pertinente no revelaron afirmativamente cómo se fijaba el precio de la gasolina comprada con una tarjeta de débito, y a estas personas se le cobró más dinero por galón que el precio "de contado" anunciado.

¿QUÉ ESTIPULA LA CONCILIACIÓN?

Valero ha acordado implementar ciertas modificaciones en los letreros disponibles para su uso por las estaciones de la marca Valero en California y sus políticas de letreros para informar a los consumidores cómo se cobrarán sus tarjetas de débito en las estaciones de la marca Valero. Para obtener más detalles sobre las modificaciones que Valero ha acordado, visite www.GasolineSignageSettlement.com o llame al 1-888-905-0604.

SUS DERECHOS Y OPCIONES

No hacer nada: Al no hacer nada, permanece en el Grupo de Conciliación, y recibirá automáticamente los beneficios de la Conciliación en forma de modificaciones de los letreros y la política. Sin embargo, perderá la capacidad de presentar o continuar su propia demanda por indemnización monetaria u otra reparación contra Valero en función de las reclamaciones que son parte de esta Conciliación.

Solicitar ser excluido: Si se excluye del Grupo de Conciliación todavía recibirá los beneficios de la Conciliación en forma de modificaciones de los letreros y la política. Sin embargo, es posible que pueda demandar, o continuar demandando, a Valero con respecto a la publicidad de los precios "de contado" y de "crédito" y la falta de divulgación de un precio de "débito", en la medida en que dichas reclamaciones no estén prescritas. Para que lo excluyan, debe enviar una "solicitud de exclusión" por correo expresando que desea ser excluido. Debe enviar su solicitud de exclusión por correo con sello postal no posterior al 18 de febrero de 2021. Si desea obtener más información sobre cómo excluirse, visite www.GasolineSignageSettlement.com.

Objetar la Conciliación: Si no se excluye del Grupo de Conciliación, puede objetar a la Conciliación, a la solicitud de gastos y honorarios de abogados realizada por el Abogado del Grupo, y de una adjudicación por servicio y el reembolso de los gastos propios para el Representante del Grupo de Conciliación. Las objeciones deben presentarse, a más tardar, el 18 de febrero de 2021 o tener sello postal de dicha fecha o anterior. Si desea obtener más información sobre cómo objetar, visite www.GasolineSignageSettlement.com.

¿Debo contratar a un abogado? No necesita contratar a su propio abogado porque los Abogados del Grupo designados por el Tribunal estarán trabajando en su favor. Si contrata a un abogado individual, tendrá que pagar por ese abogado.

Audiencia de aprobación definitiva: El Tribunal celebrará una Audiencia de aprobación definitiva a la 1:30 p.m. el 11 de marzo de 2021. Puede asistir a esta audiencia, pero no es obligatorio que lo haga. El Tribunal escuchará cualquier objeción, determinará si la Conciliación es justa y considerará la solicitud de gastos y honorarios de abogados realizada por el Abogado del Grupo, y de una adjudicación por servicio y el reembolso de los gastos propios para el Representante del Grupo de Conciliación.

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

El presente Aviso es solamente un resumen. Para obtener más información, incluido el Acuerdo de Conciliación y otros documentos legales, visite www.GasolineSignageSettlement.com o comuníquese con el administrador llamando al 1-888-905-0604.

FUENTE// Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California

FUENTE United States District Court for the Northern District of California

SOURCE United States District Court for the Northern District of California