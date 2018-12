Si è conclusa a Ya'an la seconda conferenza sul marketing dei nuovi media dedicati al turismo del Sichuan

- La China Giant Panda Culture Alliance è stata formalmente lanciata

YA'AN, Cina, 15 dicembre 2018 /PRNewswire/ --Si sono concluse il 6 dicembre a Ya'an, nella provincia del Sichuan, la seconda conferenza sul marketing dei nuovi media dedicati al turismo del Sichuan dal tema "Panda gigante, turismo integrato, grande fusione" e l'evento di lancio della China Giant Panda Culture Alliance. Oltre 450 esperti del settore turistico e dei media di tutto il mondo si sono riuniti a Ya'an, per avviare un dialogo di alto livello che approfondisce il percorso di sviluppo del settore del marketing turistico culturale nel contesto dei nuovi media. La mostra VR + Tourism Experience e l'esposizione Cultural Tourism Products insieme servono come finestra per il mondo per esaminare il settore e ha rivelato tre tendenze che sfruttano i nuovi media per rafforzare gli sforzi del settore.