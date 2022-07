SI ES PROPIETARIO O ESTÁ ALQUILANDO, O FUE PROPIETARIO O ALQUILÓ, UN PRIUS 2010-2015 O PRIUS V 2012-2017, PODRÍA BENEFICIARSE DE UN ACUERDO POR DEMANDA COLECTIVA.

El Acuerdo no incluye lesiones personales, muerte o daños a la propiedad.

Seattle, WA, 1 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kroll Notice Media emite la siguiente declaración en relación con el Acuerdo sobre el MPI/inversor del Toyota Prius.

Se propone un Acuerdo a raíz de una demanda colectiva que alega que ciertos vehículos Toyota Prius y Prius V contenían inversores/módulos de potencia inteligentes ("MPI") defectuosos. Toyota niega dichas acusaciones. El tribunal no se ha pronunciado al respecto de estos reclamos. Este aviso es para informarle acerca de la demanda y resumirle sus opciones.

¿Quién está incluido?

Usted forma parte de ese colectivo a los efectos del Acuerdo, únicamente, y puede ser elegible para obtener beneficios en los siguientes casos:

(a) Si actualmente es propietario o está alquilando un vehículo Prius 2010-2015 o Prius V 2012-2017 que fue parte del Retiro por seguridad E0E, F0R, J0V y/o 20TA10 ("Vehículo afectado"), hasta el 19 de mayo de 2022; o

(b) Si fue propietario o alquiló un Vehículo afectado en algún momento antes del 19 de mayo de 2022.

¿Qué proporciona el Acuerdo?

El Acuerdo otorga los siguientes beneficios:

(i) Programa de confianza del cliente : una garantía de millaje extendida de 20 años o ilimitada, que proporciona reparaciones o reemplazos sin costo del MPI o Inversor en determinadas condiciones, a partir del primer día de servicio del Vehículo afectado, con un proceso de apelación en caso de denegaciones. Para conocer detalles importantes acerca de los beneficios y los derechos o los plazos para la apelación, lea el Aviso del formulario detallado (LFN), preguntas 1 y 8a en www.ToyotaPriusInverterSettlement.com.

(ii) Un préstamo gratuito y/o un programa de remolque si se cumplen ciertas condiciones . Para conocer detalles sobre los beneficios y los derechos o los plazos de apelación, lea el LFN, preguntas 1 y 8e en www.ToyotaPriusInverterSettlement.com.

(iii) Reembolso : hay un fondo compensatorio inicial de $20.000.000 destinado a reembolsar reparaciones y reemplazos de MPI e inversores no reembolsados y/o los gastos de remolques y alquileres de autos en los que se pudiera haber incurrido antes de la Fecha de Vigencia Final, que se espera sea el 12 de febrero de 2023, aunque esta fecha puede variar. Para recibir un reembolso, debe enviar un reclamo. Si quiere saber más detalles, lea el LFN, preguntas 1 y 8d en www.toyotapriusinvertersettlement.com. Si el dinero del fondo no es suficiente para pagar los reclamos de reembolsos válidos y estos superan los $20.000.000, se repondrá para cubrirlos.

(iv) Cheque de prorrateo: si luego de haberse pagado los reembolsos hay dinero disponible en el fondo del Acuerdo, es posible que le envíen un cheque del fondo de prorrateo. Si reemplazó un MPI o un inversor y NO recibió un aviso de que se encuentra automáticamente registrado para este posible beneficio, deberá enviar un Formulario de Registro y Reclamo de Reembolso a la brevedad para ser elegible. . Si quiere saber más detalles, lea el LFN, preguntas 1 y 8c.

(v) Posibles pagos a organizaciones de beneficencia. Si el fondo del Acuerdo tiene un saldo después de que se envíen los Cheques de prorrateo, ese saldo se destinará al Texas A&M University Transportation Institute. Lea el LFN, pregunta 8f.

¿Cuáles son sus opciones?

No accionar . Quedará vinculado jurídicamente por las decisiones del Tribunal, y resignará sus derechos de presentar una demanda por estos reclamos.

Quedará vinculado jurídicamente por las decisiones del Tribunal, y resignará sus derechos de presentar una demanda por estos reclamos. Excluirse . Si no desea quedar vinculado al Acuerdo, debe exceptuarse antes del 26 de octubre de 2022 .

. Si no desea quedar vinculado al Acuerdo, debe exceptuarse antes del . Objetar el Acuerdo . Puede enviar una objeción explicando por qué no acepta el Acuerdo antes del 26 de octubre de 2022 . No puede excluirse y enviar una objeción al mismo tiempo. Lea el LFN, preguntas 15 y 16 en www.ToyotaPriusInverterSettlement.com para conocer detalles y requisitos importantes.

Puede enviar una objeción explicando por qué no acepta el Acuerdo antes del . No puede excluirse y enviar una objeción al mismo tiempo. Lea el LFN, preguntas 15 y 16 en para conocer detalles y requisitos importantes. Presentar un reclamo por reembolso y/o registrarse para obtener un cheque de prorrateo : debe enviar un Formulario de Registro y Reclamo de Reembolso para que le reintegren los gastos de bolsillo. Si reemplazó un MPI o un inversor y NO recibió un aviso de que se encuentra automáticamente registrado para el beneficio de prorrateo, deberá registrarse para ser elegible para recibir dinero del Fondo de Prorrateo, si se encuentra disponible. El plazo para enviarlo es tres meses después de la Fecha de Vigencia Final, que se espera sea el 12 de mayo de 2023, pero esta fecha puede variar.

El Tribunal celebrará una audiencia el 13 de enero de 2023 a las 10:30 a. m. en First Street United States Courthouse, 350 West 1st St., Los Angeles, CA, 90012, Sala 8A para escuchar objeciones, determinar si el Acuerdo es justo y tener en cuenta la recomendación del Funcionario judicial del Acuerdo en el que se establece que el Asesor legal colectivo reciba $19,6 millones en concepto de honorarios y gastos y un laudo por servicio para los Representantes colectivos de $5000 cada uno, a pagar de manera individual por Toyota. Si desea leer más detalles, consulte el LFN, preguntas 17 a 19 en www.ToyotaPriusInverterSettlement.com. Podrá asistir a la audiencia pero no tiene la obligación de hacerlo.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Esto es solo un resumen. Si tiene consultas o desea obtener más información acerca de este litigio, la compensación y sus derechos, visite www.toyotapriusinvertersettlement.com, llame al

833-942-3997, o escriba a: Prius IPM Settlement Administrator, c/o Kroll Notice Administration, P.O. Box 5324, New York, NY 10150-5324. TODAS LAS FECHAS PUEDEN CAMBIAR. VISITE EL SITIO WEB PARA VER REVISIONES Y OTRAS ACTUALIZACIONES.

FUENTE Kroll Settlement Administration

