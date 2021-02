Si estuvo expuesto al agua de la planta de tratamiento de Flint Water entre el 25 de abril de 2014 y el 16 de noviembre de 2020, sus derechos pueden verse afectados por un acuerdo de $641 millones

FLINT, Mich., 26 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DISTRITO ESTE DE MICHIGAN

La fecha límite para registrarse en el Acuerdo es el 29 de marzo de 2021.

Para obtener más información, visite www.OfficialFlintWaterSettlement.com

Este aviso explica un acuerdo de demanda colectiva en los casos de Flint Water. El aviso se aplica a usted si en cualquier momento durante el período del 25 de abril de 2014 al 16 de noviembre de 2020 ("Período de exposición"):

(1) estuvo expuesto al agua de la Planta de Tratamiento de Agua de Flint ("FWTP", por sus siglas en inglés) y tenía 18 años o más al momento de estar expuesto; o

(2) tenía 18 años o más cuando era propietario, alquilaba o vivía en una propiedad residencial atendida por la FWTP o era legalmente responsable del pago de dicha agua, durante ese momento; o

(3) usted era dueño u operaba un negocio que recibía los servicios de FWTP o era legalmente responsable del pago de dicha agua, durante ese tiempo.

¿De qué se trata la demanda? Las demandas afirman que los residentes de Flint y otros que usaron o estuvieron expuestos al agua de la FWTP entre el 25 de abril de 2014 y el 16 de noviembre de 2020, sufrieron lesiones personales, daños a la propiedad, pérdidas económicas o cualquier otro tipo de daño o lesión como resultado de la exposición, el uso o la obligación de pagar por el agua contaminada. Las demandas afirman que cuando la ciudad de Flint cambió al río Flint como fuente de agua en 2014, el agua no se trató correctamente y provocó la corrosión de las tuberías y la liberación de plomo y otros contaminantes en el agua. Los Demandantes alegan que la exposición al agua contaminada recibida de la planta de tratamiento de agua de Flint (ubicada en 4500 Dort Highway, Flint, Michigan 48506), durante el período del 25 de abril de 2014 al 16 de noviembre de 2020, ha causado una crisis de salud pública.

Los Demandados en conciliación niegan cualquier y toda supuesta responsabilidad, irregularidad, infracciones y/o daños. El Tribunal no ha decidido quién tiene razón.

¿Quién está incluido? La Clase del Acuerdo incluye a todas las personas o entidades que están o podrían reclamar lesiones personales, daños a la propiedad, pérdidas económicas comerciales, enriquecimiento injusto, incumplimiento de contrato o que buscan cualquier otro tipo de daño o reparación. Los detalles específicos sobre la Clase y las Subclases del Acuerdo están disponibles en www.OfficialFlintWaterSettlement.com.

¿Qué proporciona el Acuerdo? El valor de todo el Programa del Acuerdo es de aproximadamente $641.25 millones. El Fondo del Acuerdo se distribuye entre diferentes categorías. Por favor, visite www.OfficialFlintWaterSettlement.com para ver cómo se asigna el Fondo del Acuerdo por categoría. Si el acuerdo llega a ser definitivo, los Miembros del grupo del acuerdo que participen en el acuerdo o no hagan nada en absoluto liberarán todas sus reclamaciones contra los Demandados del acuerdo. No se les permitirá entablar ninguna demanda contra los Demandados del Acuerdo en relación con Flint Water o los Casos de Flint Water.

¿Cuáles son sus opciones? Para realizar una reclamación de dinero del Fondo del Acuerdo de demanda colectiva, primero debe presentar un Formulario de registro válido. Puede presentar su Formulario de registro en línea o por correo. La fecha límite para presentar un Formulario de registro en línea es el 29 de marzo de 2021 a las 11:59 p.m. PST. La fecha límite del matasellos para presentar un Formulario de registro por correo es el 29 de marzo de 2021. Visite www.OfficialFlintWaterSettlement.com ahora para presentar su Formulario de registro en línea o imprima uno para enviarlo por correo. Aquellos que presenten válidamente un Formulario de registro recibirán posteriormente un Formulario de reclamo junto con instrucciones sobre cómo completar el Formulario de reclamo.

Si no desea participar en este acuerdo colectivo propuesto y desea conservar el derecho de demandar a los Demandados del Acuerdo sobre los problemas legales de este caso, debe tomar medidas para salir del acuerdo. A esto se le llama "excluirse" de la Clase del Acuerdo. Para excluirse de la Clase del Acuerdo y no participar en el mismo, debe enviar una solicitud por escrito utilizando el Formulario de exclusión que se proporciona en www.OfficialFlintWaterSettlement.com. Debe enviar por correo su Formulario de exclusión completado, con matasellos antes del 29 de marzo de 2021. Si es miembro de la Clase del Acuerdo y no opta por excluirse, renuncia al derecho de demandar a los Demandados del Acuerdo por cualquiera de los reclamos liberados por el Acuerdo. Si es Miembro de la Clase del Acuerdo (y no se excluye de la Clase del Acuerdo), puede objetar cualquier parte del Acuerdo. La fecha límite para presentar una objeción es el 29 de marzo de 2021. Para obtener más información sobre cómo excluirse u objetar, por favor visite www.OfficialFlintWaterSettlement.com.

El Tribunal realizará una Audiencia de imparcialidad, actualmente programada para el 12 de julio de 2021, para determinar si la Clase del Acuerdo puede ser certificada y si el acuerdo es justo, adecuado y razonable y debe ser finalmente aprobado, con sentencia en consecuencia. El Tribunal también considerará la solicitud de reembolso de gastos y honorarios de abogados. Puede asistir a la audiencia por su cuenta, pero no está obligado a asistir. También puede contratar a su propio abogado, por cuenta propia, para que comparezca o hable por usted en la audiencia. Para obtener más información, llame al 1-800-493-1754 o visite www.OfficialFlintWaterSettlement.com.

FUENTE United States District Court Eastern District of Michigan

http://www.OfficialFlintWaterSettlement.com



