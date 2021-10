SI Group anuncia sobretaxa global de energia para compensar aumento nos custos

SCHENECTADY, Nova York, 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O SI Group, uma empresa líder em aditivos melhoradores de desempenho, anunciou hoje uma sobretaxa de energia aplicada a produtos globais em resposta aos custos crescentes de energia, incluindo gás natural, energia a carvão e petróleo bruto. O SI Group implementará sobretaxas com variação por região de fabricação, a partir de domingo, 7 de novembro de 2021, sujeitas aos termos e condições aplicáveis. O valor baseia-se no ponto de fabricação do produto, conforme segue:

Américas $205/t Índia $205/t APAC $205/t EMEA €335/t

"Nestes tempos dinâmicos, o SI Group continua a trabalhar diligentemente para mitigar e absorver custos de energia significantemente elevados. Conforme os aumentos continuaram, no entanto, é necessário implementar uma sobretaxa de energia, visto que mantemos nosso compromisso de oferecer produtos e serviços líderes de mercado aos nossos estimados clientes", disse Joey Gullion, vice-presidente e diretor comercial do SI Group. Joey complementou: "Estamos em parceria direta com nossos clientes globais para comunicar em tempo hábil nossos planos de ação e oferecer visibilidade em relação aos aumentos incrementais."

O SI Group continuará a monitorar as condições do mercado e comunicar-se regularmente com os estimados clientes parceiros. Os clientes impactados serão contatados diretamente pelos respectivos gerente de conta do SI Group.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder mundial em tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processos, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para aprimorar a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo nos setores de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos, indústrias farmacêuticas. Com sede em Schenectady, Nova York, a área de produção global do SI Group inclui 21 instalações em cinco continentes, atendendo clientes em 90 países com 2.300 funcionários em todo o mundo. Em 2021, o SI Group recebeu um prêmio de ouro por responsabilidade social corporativa pela EcoVadis e está classificado entre as cinco 5% melhores entre as mais de 50 mil empresas mundiais. O SI Group inova e impulsiona mudanças para criar valor com paixão por segurança, química e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

Contato para a imprensa: Joseph Grande

tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

FONTE SI Group

Related Links

http://www.siigroup.com



SOURCE SI Group