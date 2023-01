SI Group lança relatório inaugural ESG mostrando seu compromisso com a sustentabilidade

O relatório revela as metas de sustentabilidade do SI Group ao definir sua visão para o futuro

THE WOODLANDS, Texas, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- SI Group, empresa líder global em aditivos de desempenho, lançou seu primeiro Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG). O relatório demonstra o compromisso do SI Group com a sustentabilidade e define suas metas futuras à medida que eleva os esforços para melhorar sua responsabilidade social. Leia o relatório de 2022 do SI Group e saiba mais sobre as metas de sustentabilidade aqui: www.siigroup.com/sustainability.

Este é o primeiro relatório da ESG SI Group e serve para ilustrar seu trabalho e desempenho contínuos em cinco áreas principais:

Mudanças climáticas e impacto ambiental

Operações seguras

Compras sustentáveis

Inovação e práticas comerciais

Diversidade, equidade e inclusão (DEI)

O relatório foi desenvolvido de acordo com os padrões Global Reporting Initiative (GRI) e celebra as conquistas atuais da SI Group nessas áreas. Também apresenta as metas ambiciosas da ESG SI Group, delineando as principais métricas que planeja atingir à medida que se baseia em seu progresso contínuo nessa área. Desde o esforço por zero acidentes e lançamentos ambientais até a priorização de uma força de trabalho mais inclusiva, a SI Group está usando o relatório para revelar sua visão para o futuro da empresa.

"Estamos orgulhosos de nossas conquistas em sustentabilidade. Este relatório reflete um progresso confiável na sustentabilidade em nossa jornada para nos tornarmos a potência global de aditivos de desempenho", disse David Bradley, presidente e CEO. "O impulso do SI Group para a melhoria contínua, emparelhado com nosso compromisso com a sustentabilidade como um componente fundamental de nossa missão, posiciona o SI Group para atender ou superar nossas metas ambiciosas."

Sobre o SI Group

O SI Group é líder global em tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processo, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para melhorar a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo nas indústrias de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campo petrolífero e farmacêutica. A pegada de fabricação global do SI Group inclui 20 instalações em três continentes, atendendo clientes em 80 países com aproximadamente 2.000 funcionários em todo o mundo. Em 2021, o SI Group recebeu um prêmio de ouro por responsabilidade social corporativa da EcoVadis e está classificado entre os 5% melhores de mais de 50.000 empresas em todo o mundo. O SI Group inova e impulsiona mudanças para criar valor com uma paixão pela segurança, química, sustentabilidade e resultados extraordinários. Saiba mais em: www.siigroup.com

Contato para a imprensa: Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

FONTE SI Group, Inc.

SOURCE SI Group, Inc.