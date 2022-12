La société cherche à améliorer le parcours des clients et à faciliter l'accès aux informations sur les produits

THE WOODLANDS, Texas, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- SI Group, l'un des leaders mondiaux en matière d'additifs de performance, a lancé un portail de produits afin d'améliorer et de renforcer l'expérience de ses clients en matière de sélection de produits. Cette nouvelle solution en ligne transformera le parcours du client, en simplifiant l'identification des produits et en permettant un accès plus rapide aux informations clés sur les produits. Le nouveau portail numérique est disponible à l'adresse https://portal.siigroup.com/ .

Ce portail regroupe les principales offres de SI Group sur les nombreux marchés finaux qu'il dessert, notamment les carburants et lubrifiants, les polyoléfines, les élastomères et les revêtements. Les clients peuvent consulter le portefeuille de SI Group, en filtrant par secteur, application ou fonction pour identifier rapidement les produits dont ils ont besoin. Les ressources clés telles que les fiches techniques, les caractéristiques typiques et les fiches de données de sécurité sont facilement accessibles pour permettre de simplifier la sélection et l'intégration des produits. Le portail dispose également d'une fonctionnalité permettant aux clients de commander un échantillon ou de demander un devis pour leurs besoins en termes de taille et de volume d'emballage.

La création de cette plateforme de pointe reflète la volonté de SI Group de répondre à l'évolution de la dynamique du marché. En répondant aux demandes de canaux numériques de commercialisation au service de l'industrie chimique, SI Group améliore le parcours des clients et les met en relation avec les produits dont ils ont besoin pour résoudre les défis mondiaux.

« Grâce à ce nouveau portail, les clients pourront faire affaire avec SI Group et identifier rapidement les solutions dont ils ont besoin plus facilement que jamais, a déclaré Joey Gullion, directeur commercial de SI Group. En adoptant ce portail en ligne, SI Group reflète son engagement continu à comprendre et à répondre directement aux demandes des clients, ainsi qu'à fournir des additifs de performance de qualité supérieure. »

Cette plateforme témoigne de la volonté de SI Group de s'imposer comme le leader mondial des additifs de performance, en étendant sa présence sur le marché numérique et en répondant aux besoins croissants des clients dans l'industrie chimique.

À propos de SI Group

SI Group est un leader mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, du pétrole et l'industrie pharmaceutique. SI Group dispose de 20 sites de production sur quatre continents dans le secteur manufacturier, servant des clients dans 80 pays avec environ 2 000 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu un prix d'or pour la responsabilité sociale des entreprises par EcoVadis et est classé parmi les cinq premiers pour cent de plus de 50 000 entreprises mondiales. SI Group innove et conduit le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, la durabilité et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site : www.siigroup.com .

