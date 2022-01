SI GROUP NOMEIA RUSTOM JILLA NOVO DIRETOR FINANCEIRO

SCHENECTADY, Nova York, 4 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O SI Group, uma empresa líder em aditivos de desempenho, anunciou hoje a nomeação de Rustom Jilla como seu vice-presidente sênior e diretor financeiro, efetivo imediatamente. Jilla sucede Patrick Weinberg, que anteriormente ocupou a posição de CFO no SI Group.

Jilla chega ao SI Group com quase 20 anos de experiência como CFO de empresas de manufatura e distribuição globais respaldadas por capital público e privado. Mais recentemente, Jilla atuou como CFO da IFF (International Flavors and Fragrances, Inc.) liderando suas equipes globais de finanças, de instalações e imóveis e de integração durante uma complexa fusão global com a divisão de nutrição e biociências da DuPont. Antes dessa função, ele ocupou cargos de CFO em várias organizações globais, incluindo a MSC Industrial Direct, o Dematic Group e a Ansell Limited, liderando equipes financeiras globais e ajudando a desenvolver e executar a estratégia da empresa por meio de aquisições e melhoria dos negócios. Jilla será responsável por supervisionar as operações financeiras globais do SI Group, incluindo finanças, contabilidade, tesouraria, análise e planejamento financeiro e responsabilidades fiscais.

"O Rustom é um executivo experiente com ampla experiência internacional, financeira e qualidades excepcionais de liderança", disse David Bradley, presidente e CEO do SI Group. "Estou confiante de que o Rustom conduzirá nossos recursos financeiros globais de maneira a impulsionar as oportunidades de criação de valor sustentável e de longo prazo para todas as partes interessadas."

"Estou animado em me juntar à equipe de liderança do SI Group principalmente em um momento em que a empresa está evoluindo de forma tão rápida", comentou Jilla. "O SI Group está preparado para crescer em aditivos de desempenho, e estou ansioso para ajudar a cumprir os compromissos operacionais e financeiros da empresa alinhados com nossa estratégia."

Jilla é bacharel em Comércio pela University of Sri Jayewardenepura no Sri Lanka e tem MBA em finanças e política e gestão corporativa pela Wharton School, na Universidade da Pensilvânia.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder mundial em tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processos, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para aprimorar a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo nos setores de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos e indústrias farmacêuticas. A área de produção global do SI Group inclui 21 instalações em quatro continentes, atendendo clientes em 90 países com 2aproximadamente 2.300 funcionários em todo o mundo. Em 2021, o SI Group recebeu um prêmio de ouro por responsabilidade social corporativa pela EcoVadis e está classificado entre as cinco 5% melhores entre as mais de 50 mil empresas mundiais. O SI Group inova e impulsiona mudanças para criar valor com paixão por segurança, química e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

Contato para a imprensa:

Joseph Grande

tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

FONTE SI Group

SOURCE SI Group