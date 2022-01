SI GROUP NOMME RUSTOM JILLA AU POSTE DE DIRECTEUR FINANCIER

M. Jilla compte près de 20 ans d'expérience en tant que directeur financier à l'étranger, notamment dans le domaine du changement transformationnel.

SCHENECTADY (N.Y.), 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- SI Group, une entreprise de premier plan dans le domaine des additifs de performance, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rustom Jilla au poste de premier vice-président et de directeur financier. Cette nomination entre en vigueur immédiatement. Il succède à Patrick Weinberg, qui occupait auparavant le poste de directeur financier au sein de SI Group.

M. Jilla apporte à SI Group près de 20 ans d'expérience en tant que directeur financier d'entreprises mondiales de fabrication et de distribution financées par des capitaux privés et des actions de sociétés ouvertes. Plus récemment, M. Jilla a occupé le poste de directeur financier à International Flavors and Fragrances, Inc., ou IFF, dans le cadre duquel il a dirigé les équipes mondiales des Finances, des Établissements et de l'immobilier et de l'Intégration dans le cadre d'une fusion mondiale complexe avec la division Nutrition et biosciences de DuPont. Il a auparavant occupé des postes de directeur financier au sein de diverses organisations mondiales, dont MSC Industrial Direct, Dematic Group et Ansell Limited, dans le cadre desquels il a dirigé des équipes des Finances à l'échelle mondiale et contribué au développement et à l'exécution de la stratégie des entreprises grâce à des acquisitions et à l'amélioration des affaires. M. Jilla sera chargé de superviser les opérations financières mondiales du SI Group, notamment les finances, la comptabilité, la trésorerie, la planification et l'analyse financières, ainsi que la fiscalité.

« Rustom est un cadre chevronné qui possède une vaste expérience internationale, une expertise financière et des qualités de leadership exceptionnelles, a déclaré David Bradley, PDG de SI Group. Je suis convaincu qu'il dirigera nos capacités financières à l'échelle mondiale d'une manière qui créera des possibilités de création de valeur durable à long terme pour nos parties prenantes. »

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de direction de SI Group, surtout à un moment où l'entreprise évolue rapidement, a déclaré M. Jilla. SI Group est sur le point de connaître une croissance au chapitre des additifs de performance, et je me réjouis à l'idée de contribuer à la réalisation des engagements opérationnels et financiers de l'entreprise, conformément à notre stratégie. »

M. Jilla est titulaire d'une licence en commerce de l'Université du Sri Jayawardenapura, au Sri Lanka, et d'une maîtrise en administration des affaires spécialisée en finances, en politiques générales et en gestion de la Wharton School de l'Université de la Pennsylvanie.

À propos deSI Group

SI Group est un leader mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, du pétrole et l'industrie pharmaceutique. SI Group dispose de 21 sites de production sur quatre continents dans le secteur manufacturier, servant des clients dans 90 pays avec environ 2 300 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu un prix d'or pour la responsabilité sociale des entreprises par EcoVadis et est classé parmi les cinq premiers pour cent de plus de 50 000 entreprises mondiales. SI Group innove et conduit le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site : www.siigroup.com .

