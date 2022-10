SI GROUP PRÄSENTIERT NEUE MARKE FÜR KUNSTSTOFFRECYCLING AUF DER K 2022

EVERCYCLE™-Lösungen fördern den Übergang der Kunststoffindustrie zu einer Kreislaufwirtschaft

THE WOODLANDS, Texas, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ – SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten, hat heute auf der K 2022 in Düsseldorf, Deutschland, seine EVERCYCLE™-Additivplattform für das Kunststoffrecycling vorgestellt. Treffen Sie das SI Group Team auf der K 2022 in Halle 6/B08.

Besuchen Sie www.siigroup.com , um mehr über EVERCYCLE™-Additive für das Kunststoffrecycling zu erfahren.

Die Additivmarke EVERCYCLE™ von SI Group stellt eine neue Plattform von Produkten dar, die basierend auf Ressourcenschonung, verbessertem Recycling und innovativen Technologien eine verstärkte Kreislaufwirtschaft unterstützen. Für das PET-Recycling und die PET-Verarbeitung bieten EVERCYCLE™-Produkte Prozessstabilität, Farbkontrolle und reduzierte Acetaldehydwerte. Für das Recycling von Polyolefinen ergeben sich Vorteile wie Prozessstabilisierung und Leistungsverbesserung, die einen höheren Recyclinganteil ermöglichen. Zu den heute angekündigten Produkten gehören:

EVERCYCLE™ PET-102D zur Farbkontrolle in Flaschen, Schalen und Fasern aus PET (Pellets)

zur Farbkontrolle in Flaschen, Schalen und Fasern aus PET (Pellets) EVERCYCLE™ PET-103D zur Farbkontrolle in Flaschen, Schalen und Fasern aus PET (Flüssigkeit)

zur Farbkontrolle in Flaschen, Schalen und Fasern aus PET (Flüssigkeit) EVERCYCLE™ PP-101S zur Stabilisierung von flexiblen Verpackungen aus HDPE und PP

zur Stabilisierung von flexiblen Verpackungen aus HDPE und PP EVERCYCLE™ LD-101S zur Stabilisierung von LDPE-Hartverpackungen

Die SI Group ist stolz darauf, an den Bemühungen der Kunststoffindustrie zur Verbesserung der Recyclingtechnologien teilzunehmen. Verbrauchermarken sind bestrebt, den Recyclinganteil zu erhöhen und eine Mehrfachverwendung ihrer Produkte zu ermöglichen, um die Nachhaltigkeit ihrer Produkte zu steigern. Die EVERCYCLE™-Produkte wurden zur Meisterung beider Herausforderungen entwickelt. „Die chemischen Bestandteile unserer Additivlösungen fördern den Übergang zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft, indem sie es ermöglichen, dass mehr Kunststoffe wieder in die Wirtschaft zurückgeführt werden können. Dies wird die Industrie nachhaltiger machen und einen größeren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen für alle schaffen", sagte Irfaan Foster, Market Development Director der SI Group.

Die Additivplattform EVERCYCLE™ bildet den neuesten Meilenstein auf dem Weg der SI Group zur Nachhaltigkeit. „Kontinuierlich investieren wir in Innovationen und erweitern unsere Möglichkeiten und unser Know-how, um noch nachhaltigere Lösungen wie EVERCYCLE™-Additive auf den Markt zu bringen. Nachhaltigkeit ist für unsere Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner von entscheidender Bedeutung. Diese Produkte demonstrieren unsere Fähigkeit zur Unterstützung der Kunden beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft", erklärte Joey Gullion, Chief Commercial Officer der SI Group.

Informationen zur SI Group

SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien für Leistungsadditive, Prozesslösungen, pharmazeutische Wirkstoffe und chemische Zwischenprodukte. Die Lösungen der SI Group sind für die Verbesserung der Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff-, Erdöl- und Pharmaindustrie unerlässlich. Die SI Group verfügt über 20 Produktionsstätten auf drei Kontinenten, die weltweit mit rund 2.000 Mitarbeitern Kunden in 80 Ländern beliefern. Im Jahr 2021 wurde der SI Group von EcoVadis der Gold Award für soziale Unternehmensverantwortung verliehen. Sie gehört zur 5%-Spitzengruppe unter mehr als 50.000 Unternehmen weltweit. Die SI Group, die sich leidenschaftlich für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und hervorragende Ergebnisse einsetzt, treibt zur Schaffung von Werten Innovationen und Veränderungen voran. Weitere Informationen finden Sie auf www.siigroup.com.

Medienkontakt: Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

SOURCE SI Group, Inc.