SI Group publie son premier rapport ESG, qui témoigne de son engagement en faveur du développement durable

Le rapport dévoile les objectifs de SI Group en matière de durabilité et expose sa vision de l'avenir

THE WOODLANDS, Texas, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- SI Group, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs de performance, a publié son premier rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG). Ce rapport démontre l'engagement de SI Group en faveur de la durabilité et définit ses objectifs futurs alors que la société intensifie ses efforts pour améliorer sa responsabilité sociale. Pour lire le rapport 2022 de SI Group et en savoir plus sur ses objectifs de durabilité, cliquez ici : www.siigroup.com/sustainability .

Il s'agit du premier rapport ESG de SI Group, qui illustre son travail et ses performances dans cinq domaines clés :

Changement climatique et impact environnemental

Sécurité des opérations

Approvisionnement durable

Innovation et pratiques commerciales

Diversité, équité et inclusion (DEI)

Le rapport a été rédigé conformément aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et met en avant les réalisations actuelles de SI Group dans ces domaines. Il présente également les objectifs ambitieux de SI Group en matière d'ESG, en soulignant les mesures clés qu'il prévoit d'atteindre en s'appuyant sur ses progrès continus dans ce domaine. Qu'il s'agisse d'éliminer les accidents et les rejets dans l'environnement ou de favoriser une main-d'œuvre plus inclusive, ce rapport permet à SI Group de dévoiler sa vision de l'avenir de son activité.

« Nous sommes fiers de nos réalisations en matière de durabilité. Ce rapport témoigne des avancées crédibles en matière de durabilité sur notre chemin vers le statut de leader mondial des additifs de performance, a déclaré David Bradley, PDG de la société. La volonté d'amélioration continue de SI Group, associée à notre engagement envers la durabilité en tant que composante fondamentale de notre mission, permet à SI Group d'atteindre ou de dépasser ses objectifs ambitieux. »

À propos de SI Group

SI Group est un leader mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, du pétrole et l'industrie pharmaceutique. SI Group dispose de 20 sites de production sur quatre continents dans le secteur manufacturier, servant des clients dans 80 pays avec environ 2 000 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu un prix d'or pour la responsabilité sociale des entreprises par EcoVadis et est classé parmi les cinq premiers pour cent de plus de 50 000 entreprises mondiales. SI Group innove et conduit le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, la durabilité et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site : www.siigroup.com .

