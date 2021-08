SI Group se classe dans le top 5 % à l'échelle mondiale pour ce qui est de la responsabilité sociétale des entreprises

Les fiches d'évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'EcoVadis évaluent les pratiques environnementales, éthiques et sociales des fournisseurs de 190 biens dans 150 pays. La méthodologie d'EcoVadis couvre 21 critères distincts regroupés en 4 thèmes : Environnement, Social & Droits de l'Homme, Éthique et Achats responsables. Celle-ci repose sur les normes internationales de responsabilité sociétale des entreprises, y compris la Global Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000. Pour en savoir plus, consultez le site www.ecovadis.com .

SI Group s'efforce constamment de trouver des solutions durables dans le développement, la fabrication et l'application de ses produits chimiques. « La note d'EcoVadis reflète l'engagement de notre entreprise envers le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Nous sommes conscients que nous avons l'occasion d'avoir un impact généralisé grâce à des produits chimiques novateurs et à nos actions en tant qu'entreprise, a déclaré David Bradley, PDG de SI Group. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec nos principaux clients pour mettre l'accent non seulement sur la performance, mais aussi sur la durabilité de nos produits. »

Plus tôt cette année, SI Group a ajouté au rôle de Mike Farnell, vice-président senior et chef du contentieux, le titre de directeur du développement durable afin de tirer parti des acquis de SI Group en matière de durabilité et de permettre à l'entreprise de poursuivre sa progression en tant que leader de l'industrie chimique dans ce domaine.

À propos d'EcoVadis

EcoVadis est l'organisme de notation de la durabilité des entreprises le plus fiable au monde, qui fournit également des renseignements et des outils collaboratifs d'amélioration de la performance pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Soutenus par une puissante plateforme technologique et une équipe mondiale d'experts du domaine, les tableaux de bord et fiches d'évaluation d'EcoVadis, faciles à utiliser et à mettre en œuvre, fournissent un aperçu détaillé des risques environnementaux, sociaux et éthiques dans 200 catégories d'achat et 160 pays.

À propos de SI Group

SI Group est un leader mondial dans les technologies innovantes d'additifs de performance, de solutions de processus, d'ingrédients pharmaceutiques actifs et d'intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour renforcer la qualité et la performance d'innombrables produits industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, du pétrole, des produits pharmaceutiques et des résines industrielles. Basé à Schenectady, à New York, SI Group dispose de 24 sites de production sur les cinq continents dans le secteur manufacturier, servant des clients dans 90 pays avec 2 800 employés dans le monde entier. SI Group innove et favorise le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et des résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site : www.siigroup.com .

