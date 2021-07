SI Group signe un accord pour vendre son activité de résines industrielles à ASK Chemicals

L'accord porte sur des produits, des technologies et des actifs de production au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud

SCHENECTADY, New York, 26 juillet 2021 /PRNewswire/ -- SI Group, société leader dans le domaine des additifs de performance, a annoncé aujourd'hui son intention de conclure un accord sur la vente de la majorité de ses activités mondiales dans le secteur des résines industrielles à ASK Chemicals, une société du portefeuille de Rhône Group, LLC, une société d'investissement privée.

La transaction comprend les produits de résines industrielles de SI Group et les sites de fabrication associés à Rio Claro, au Brésil ; à Ranjangaon, en Inde ; et à Johannesburg, en Afrique du Sud, ainsi que des technologies sous licence et de multiples accords de sous-traitance à l'échelle mondiale. ASK Chemicals, dont le siège social est situé à Hilden, en Allemagne, est un leader du marché dans le secteur des matériaux de fonderie et fabrique de liants, de revêtements, d'alimentateurs, de filtres et d'agents de démoulage, ainsi que des produits métallurgiques, y compris des inoculants, des fils d'inoculation et des alliages maîtres pour la fonte.

« Nous restons convaincus qu'il s'agit de la bonne décision stratégique pour nos employés et notre entreprise. ASK Chemicals possède une expertise industrielle avérée qui va ajouter une valeur significative et améliorer continuellement ces entreprises », a déclaré David Bradley, président et chef de la direction de SI Group. « L'accord nous permet également de nous concentrer davantage sur la constitution et le développement de notre portefeuille en tant qu'acteur majeur dans le domaine des additifs de performance ».

SI Group créera des activités connexes sur ces sites, notamment la fabrication de caoutchouc et d'adhésifs, d'hydrocarbures et de surfactants, ainsi que de produits de fonderie au Brésil, et exploitera des contrats de sous-traitance avec ASK. L'entreprise va également conserver les activités de résines industrielles aux États-Unis et en Chine.

