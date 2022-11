Síť restaurací Carl's Jr. pokračuje v expanzi na evropské trhy díky novému partnerství ve Švýcarsku

FRANKLIN, Tenn., 9. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Společnost CKE Restaurants Holdings, Inc. („CKE") oznámila uzavření franšízové smlouvy se společností Spycher Burger Gang AG o rozvoji restaurací Carl's Jr. ve Švýcarsku. Toto partnerství představuje pokračování v mezinárodní expanzi společnosti CKE Restaurants a hostům po celém Švýcarsku přinese naše čerstvé hamburgery, ručně obalované kuřecí sendviče a domácí mléčné koktejly.

Patrick Spence, U.S. Chamber of Commerce Representative, Marc Mushkin, VP, CKE International Franchise Sales, Matt Spycher, Owner & CEO, Spycher Group AG, Ned Lyerly, CEO, CKE Restaurants Holdings, Inc., Mike Woida, President, CKE International

Plány na první švýcarskou restauraci Carl's Jr. jsou v plném proudu a její otevření je plánováno na polovinu roku 2023. Na základě uzavřené dohody otevře společnost Spycher restaurace po celém Švýcarsku v klíčových městech, jako jsou Curych, Basilej, Bern a Lucern. Toto nové partnerství se společností Spycher podpoří rostoucí evropskou přítomnost sítě Carl's Jr., která zahrnuje restaurace ve Španělsku, Francii, Dánsku a Turecku.

„Jsme nadšeni, že můžeme spojit síly se společností Spycher Burger Gang AG a pokračovat v expanzi po Evropě," řekl Mike Woida, prezident společnosti CKE International. „Pokaždé je vzrušujícím milníkem, když se nám podaří přenést naše odvážné a inovativní menu z Kalifornie do nové zahraniční destinace a představit naši ikonickou značku novému globálnímu publiku. Těšíme se, až Matt a jeho tým vdechnou konceptu Carl's Jr. život a představí naše vynikající hamburgery zákazníkům v celém Švýcarsku."

„Jsem velmi hrdý na to, že můžeme značku Carl's Jr. dostat do srdcí Švýcarů a stát se součástí celosvětové rodiny CKE" řekl Matt A. Spycher, majitel a generální ředitel Spycher Group AG, holdingové společnosti Spycher Burger Gang AG. „Vstup značky Carl's Jr. na švýcarský trh má velký potenciál a moc se na to těším. Děkuji evropským a globálním týmům CKE za jejich podporu."

Restaurace Carl's Jr. budou i nadále nabízet své exkluzivní Kalifornií inspirované pokrmy postavené na kvalitních surovinách, které zkrátka chcete ochutnat, ve Švýcarsku i po celém světě.

Další informace o franšíze: https://carlsjrfranchising.com/international/

O společnosti CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. je soukromá společnost se sídlem ve Franklinu v Tennessee, která provozuje restaurace Carl's Jr. a Hardee's, dvě oblíbené regionální značky, známé jedinečnými prémiovými a inovativními položkami v menu, jako jsou exkluzivní burgery ze 100% hovězího masa Angus a sendviče z ručně obalovaného kuřecího masa. Společnosti Carl's Jr. Restaurants LLC a Hardee's Restaurants LLC mají téměř 4000 franšízových nebo vlastních restaurací ve 44 státech USA a na více než 38 mezinárodních trzích a zámořských územích USA. Další informace o společnosti CKE najdete na adrese https://ckefranchise.com/ nebo na stránkách jejích značek www.carlsjr.com a www.hardees.com.

O skupině Spycher Group AG

Spycher Group AG je soukromá společnost se sídlem ve švýcarském Ittigenu. Skupina Spycher Group hledá inovativní způsoby, jak překonat očekávání zákazníků a nabídnout jim širokou škálu jedinečných zkušeností. Vlastní holdingové dceřiné společnosti a podíly v oblasti stavebnictví, potravinářství, developmentu a správy nemovitostí, komunikací a cestovního ruchu. Další informace o skupině Spycher Group AG najdete na adrese www.spychergroup.ch.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942131/Switzerland_Signing_Ceremony_11_08_2022.jpg

