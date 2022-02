Si tiene una reclamación por asbesto contra Paddock Enterprises, LLC, antes Owens-Illinois (Kaylo), puede votar en el Plan de Reorganización de Paddock. La votación determinará si el Plan es aceptado por los titulares de reclamaciones por asbesto.

NUEVA YORK, 18 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Prime Clerk, LLC emite la siguiente declaración en relación con la quiebra de Paddock Enterprises, LLC.

Si tiene una reclamación general por asbesto o una reclamación indirecta por asbesto contra Paddock Enterprises, LLC ("Paddock"), anteriormente Owens-Illinois, Inc., que fabricaba los productos Kaylo, sus derechos pueden verse afectados por una próxima votación sobre el Plan (disponible en PaddockVote.com) como parte del procedimiento de quiebra de Paddock. Su voto ayudará a determinar si se confirma el Plan.

El Tribunal de Quiebras aprobó una declaración de divulgación (disponible en PaddockVote.com) que contiene información útil para ayudarle a decidir cómo votar sobre el Plan. El Plan propone establecer un fideicomiso para resolver todas las reclamaciones por el asbesto.

Sus derechos legales pueden verse afectados si se aprueba el Plan. Sólo los titulares de reclamaciones generales de asbesto o reclamaciones indirectas de asbesto, o sus abogados en su nombre, tienen derecho a recibir una papeleta para votar sobre el Plan. Se asume que los titulares de reclamaciones y participaciones de capital en todas las demás demandas colectivas bajo el Plan aceptan el Plan y no tienen derecho a voto.

La fecha límite para la votación, para la cual el agente de votación de Paddock, Prime Clerk LLC, debe recibir las papeletas, es el 8 de abril de 2022 a las 4:00 p. m., hora del este. Si no está seguro de si su abogado está autorizado para votar sobre el Plan y tiene la intención de votar en su nombre, comuníquese con esa persona.

Si el Plan es aprobado por el Tribunal de Quiebras, todas las Reclamaciones por el Asbesto (ya sea que votó a favor o en contra del Plan) se canalizarán al Fideicomiso de Asbesto y se resolverán de conformidad con los Procedimientos de Distribución del Fideicomiso.

Lea cuidadosamente el Plan y otros documentos del Plan para obtener detalles sobre cómo dicho Plan, si se aprueba, puede afectar sus derechos.

El Plan contiene disposiciones de exención que pueden afectar sus derechos, que incluyen, entre otras cosas, una "Exención por parte de los titulares de reclamaciones" en la sección 10.6 del Plan. Debe leer esta disposición, así como todas las demás disposiciones de exención, interdicción y exculpación del Plan, en su totalidad.

Si tiene una reclamación por asbesto, se considerará que aceptó todas las "Exenciones por parte de los titulares de reclamaciones" establecidas en la sección 10.6 del Plan si usted se incluye en cualquiera de las siguientes categorías:

a) vota para aceptar el Plan;

(b) vota en contra del Plan, pero no opta por excluirse de las exenciones marcando afirmativamente la casilla correspondiente en su papeleta de voto; o

(c) no vota a favor ni en contra del Plan y no se excluye de las exenciones previstas en el Plan.

Usted tiene derecho a objetar el Plan. La fecha límite para presentar una objeción al Plan es el 5 de mayo de 2022 a las 4:00 p. m., hora del este. Existen requisitos específicos que deben cumplirse para presentar una objeción. Los requisitos se encuentran en la Orden de Procedimiento de Solicitud y en otros avisos relacionados con el Plan de Paddock (el cual se puede encontrar en PaddockVote.com). Las objeciones recibidas después de la fecha límite posiblemente no sean consideradas por el Tribunal de Quiebras y pueden considerarse anuladas sin previo aviso.

Este es solo un resumen. Puede obtener información o instrucciones adicionales, revisar los Documentos del Plan u obtener un paquete de solicitud con una papeleta para votar (según corresponda), comunicándose con Prime Clerk LLC. Los términos escritos en mayúscula pero no definidos en el presente documento tienen los significados atribuidos a dichos términos en el Plan.

Para obtener más información:

Procesamiento de votaciones de Paddock

c/o Prime Clerk LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, NY 11232

Visite: PaddockVote.com

Solicite más información: [email protected]

Solicite su papeleta de votación con el paquete de solicitud para votar sobre el Plan: [email protected]

Llame al: (877) 425-8665 (sin costo) o al +1 (917) 947-6267 (internacional)

