Си Цзиньпин инспектирует крупнейшее лесное хозяйство в провинции Хэбэй на севере Китая

В механизированном лесном хозяйстве Сайханба Си Цзиньпин обозревал природный ландшафт и заслушал информацию об общем плане Хэбэя по защите гор, рек, лесов, сельскохозяйственных угодий, озер, пастбищ и песчаной системы, а также по организации работы лесного хозяйства. В ходе инспекции он также посетил местных лесничих.

Позднее Си Цзиньпин отправился в Шанхайский мемориальный лес, являющийся первым искусственным лесом, созданным на ферме, чтобы увидеть процесс выращивания деревьев, а также узнать, как лесное хозяйство смогло способствовать распространению духа Сайханбы и высококачественному развитию.

Лесное хозяйство Сайханба, основанное в 1962 году, является крупнейшим в мире искусственным лесом, а также барьером площадью 750 квадратных километров, расположенным в 300 километрах к северу от Пекина и защищающим китайскую столицу от опустынивания.

Дух Сайханбы определяется как сочетание самоотверженности и предпринимательства, научно-реалистического подхода и экологически безопасного развития.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=r32nCVWt5Ak

SOURCE CCTV+