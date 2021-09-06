Си Цзиньпин призвал молодых партийных руководителей сохранять верность партии и повышать компетентность

Си Цзиньпин заявил, что КПК всегда была партией высоких идеалов и непоколебимой убежденности в правоте идей марксизма, коммунизма и социализма с китайскими особенностями.

Он также подчеркнул, что сохранение верности партии является лучшим доказательством верности этим высоким идеалам, подчеркнув, что в мирное время верность партии заключается в поддержке ее руководящей роли в обществе, а также в поддержке авторитета и руководящей роли Центрального комитета КПК.

Акцентируя внимание на решении повседневных проблем, Си Цзиньпин призвал молодых партийных руководителей работать на низовом уровне непосредственно с населением, выявлять достижения и недостатки, внимательно прислушиваться как к хвалебным отзывам, так и к критике, чтобы иметь правильное представление о реальной ситуации.

Си Цзиньпин подчеркнул, что неукоснительное выполнение обязанностей и умение взять на себя ответственность — наиболее ценные качества для партийного руководителя.

Он заявил, что принципиальность является не только важной отличительной чертой коммунистов, но и главным критерием для оценки компетентности партийного руководителя, добавив, что все партийные руководители должны честно и добросовестно исполнять свои обязанности, ни при каких обстоятельствах не злоупотребляя служебным положением ради личных интересов.

Отметив значительное нарастание рисков и проблем по мере вступления великого возрождения китайской нации в решающий период, Си Цзиньпин призвал молодых партийных руководителей «избавиться от иллюзий и вступить в схватку с трудностями».

В частности, он сказал: «Коммунисты должны обладать твердым характером, принципиальностью и мужеством, чтобы не поддаваться заблуждениям, не отступать перед опасностями и не быть бесхребетными трусами».

Си Цзиньпин настоятельно призвал молодых партийных руководителей уважать партию, народ, закон и дисциплину и всегда ставить интересы партии и народа выше собственных.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI

SOURCE CCTV+