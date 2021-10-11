Си Цзиньпин провозглашает воссоединение необходимым условием для возрождения Китая

«Достижение национального возрождения является не только делом чести, но и общей задачей для всего китайского народа», — заявил Си Цзиньпин, который также является Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Председателем Центральной военной комиссии.

«Китай должен быть и будет воссоединен»

Си Цзиньпин подтвердил обязательства Китая по обеспечению воссоединения территорий мирным путем, заявив, что такой курс наилучшим образом отвечает интересам как соотечественников, проживающих по ту сторону Тайваньского пролива, так и китайской нации в целом. В то же время он предупредил, что «независимость Тайваня» идет вразрез с тенденциями истории и в конечном итоге заведет ситуацию в тупик.

«Тайваньский вопрос возник из-за слабости нашей нации и политического хаоса; он будет разрешаться в процессе реализации плана национального возрождения», — заявил Си Цзиньпин в своей речи в Доме народных собраний в Пекине, добавив, что воссоединение Тайваня с материковым Китаем является общей волей всего китайского народа.

Си Цзиньпин напомнил, что материковый Китай придерживается курса на мирное воссоединение на основе принципа «Одна страна, две системы», проводимого в рамках «политики одного Китая» и достигнутого между Китаем и Тайванем Консенсуса 1992 года, и работает над мирным развитием двусторонних отношений.

Отметив, что у китайского народа имеется благородная традиция противостоять расколу и сохранять единство, он добавил, что «выход территории из состава страны с целью провозглашения "независимости Тайваня" является величайшим препятствием для национального воссоединения и серьезной угрозой национальному возрождению».

Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, не допускающее вмешательства извне, и выразил уверенность, что «полное воссоединение нашей страны может быть и будет осуществлено».

Историческая неизбежность

Стремясь к светлому будущему для китайской нации, Сунь Ятсен когда-то написал: «Если я считаю что-то реально осуществимым, даже если сделать это будет так же трудно, как переместить гору или осушить море, я однажды обязательно решу эту задачу».

В субботу, напомнив собравшимся эти слова, Си Цзиньпин заявил, что после долгих лет напряженной работы национальное возрождение Китая стало исторической неизбежностью благодаря укреплению государственности, созданию более прочной материальной базы и развитию более активной жизненной позиции.

«Последние 110 лет показали, что для осуществления национального возрождения китайскому народу необходима мощная сила, способная вести его вперед, и такой силой является Коммунистическая партия Китая», — добавил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что «социализм с китайскими особенностями оказался единственным верным путем» к национальному возрождению.

Си Цзиньпин призвал китайский народ полагаться исключительно на свои собственные героические усилия. В частности он сказал: «Мужество и профессионализм помогут нам преодолеть все основные риски и проблемы, которые могут возникнуть на пути к национальному возрождению, и решительно защитить свой национальный суверенитет, безопасность и интересы в области развития».

Си Цзиньпин также настоятельно призвал китайский народ извлечь уроки патриотизма из революции 1911 года и всегда сохранять единство и сплоченность для преодоления рисков и проблем на предстоящем пути.

Си Цзиньпин отметил, что для решения задачи по национальному возрождению необходимы не только стабильность и сплоченность внутри Китая, но и устойчивая мирная международная обстановка.

«Агрессия и гегемония несвойственны китайскому народу», — указал Си Цзиньпин, добавив, что Китай продолжит вносить вклад в установление мира во всем мире, глобальное экономическое развитие и защиту международного порядка и приложит еще больше усилий во благо человечества.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-09/Xi-delivers-speech-at-event-marking-1911-Revolution-anniversary-14ddra598o8/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=HvTiX5QwYcc

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SOURCE CGTN