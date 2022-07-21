Си Цзиньпин: Синьцзян перестал быть отдаленным уголком и становится ключевым районом ОПОП

ПЕКИН, 21 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Восемь лет спустя после его визита в Синьцзян в 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин совершил вторую поездку в этот северо-западный регион Китая и подчеркнул усилия по полному и добросовестному осуществлению политики Коммунистической партии Китая по управлению Синьцзяном в новую эпоху, выделение социальной стабильности и долгосрочной безопасности в качестве главной цели, а также важную роль региона в реализации инициативы «Один пояс и один путь».



По мнению аналитиков, визит Си Цзиньпина в Синьцзян свидетельствует о том, что после фундаментальных изменений, от беспорядков до стабильности, Синьцзян вступает в новую фазу встраивания в систему открытости Китая Западу.



Во время пребывания в Синьцзяне со вторника по пятницу Си Цзиньпин посетил множество мест в Урумчи. Он также посетил Шихэцзы и Турпан и проинспектировал деревни и Синьцзянский производственно-строительный корпус, а также пообщался с местными жителями.



В ходе визита Председатель Си Цзиньпин также призвал превратить Синьцзян в единый, гармоничный, процветающий и культурно развитый регион, в котором здоровые экосистемы и люди живут и работают с удовольствием.



Как заявил в интервью Global Times Ван Ютин (Wang Yuting), доцент Института китайских пограничных исследований Китайской академии социальных наук, визит Си Цзиньпина является убедительным и важным свидетельством того, что при сохранении долгосрочной стабильности и достижении значительного уровня экономического развития, Синьцзянский регион вступает в новую фазу развития и становится одним из основных центров реализации китайской инициативы «Один пояс и один путь» и плацдармом для развития открытости Западу.

Синьцзян и весь западный регион Китая достигли стабильности, заложив фундамент для дальнейшего развития западного региона и углубления сотрудничества со странами Центральной и Западной Азии, — заявил г-н Ван, отметив, что роль Синьцзяна как одного из основных центров Экономического пояса Шелкового пути имеет большое значение и стратегическую ценность.



Во вторник Си Цзиньпин посетил международный сухопутный порт Урумчи. «Инициатива "Один пояс и один путь" принесла плодотворные результаты с самого начала ее осуществления. По мере развития ОПОП Синьцзян перестал быть отдаленным уголком и становится ключевым районом и одним из важных центров. То, что вы сделали, имеет историческое значение», — заявил Си Цзиньпин.

Профессор Ван также отметил, что визит Си Цзиньпина в Синьцзян также продемонстрировал улучшенную политику Китая в области управления Синьцзяном в новую эпоху, включая поддержание стабильности в регионе за счет этнического единства, развитие культуры Синьцзяна, содействие процветанию местных жителей и развитие Синьцзяна с учетом долгосрочной перспективы.

По словам профессора Вана, китайская продукция может экспортироваться в США и на Запад из прибрежных районов, а также в другие регионы через сухопутный транспортный узел Синьцзяна, который может не только удовлетворять растущий спрос со стороны соседних стран, но и способствовать ускорению открытости региона к новым возможностям.

SOURCE Global Times