Si usted adquirió suministros o equipos dentales directamente de Henry Schein, Patterson, Benco o Burkhart, un acuerdo colectivo por $80 millones podría afectarle

FILADELFIA, 22 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Berger Montague ha publicado las siguientes declaraciones en relación con el Contencioso antimonopolio en suministros dentales.

Se ha alcanzado un acuerdo por $80 millones en efectivo en un proceso conocido como In re Dental Supplies Antitrust Litigation (Contencioso antimonopolio en suministros dentales), No. 16-cv-00696 (E.D.N.Y.), contra Henry Schein, Inc. ("Schein"), Patterson Companies, Inc. ("Patterson") y Benco Dental Supply Company ("Benco") (en adelante y colectivamente denominados "demandados"). El proceso afirma que los demandados acordaron no competir en los precios de productos dentales. Los demandados niegan esa acusación, insisten en no haber obrado mal y el juez del caso no ha decidido quién tiene la razón.

¿A quién incluye?

El acuerdo es "colectivo" e incluye a toda persona en los Estados Unidos que haya comprado productos dentales directamente de los demandados o Burkhart durante el período de la demanda colectiva: del 31 de agosto de 2008 al 31 de marzo de 2016.

¿Qué estipula el acuerdo?

Los demandados pagarán $80 millones a un "fondo del acuerdo". Los importes del acuerdo, netos después de todos los honorarios y costos aprobados por el tribunal, se destinarán de manera prorrateada y con base en montos relativos de compra. Si desea más información sobre los pagos, consulte los párrafos 25 a 30 de la declaración de Eric L. Cramer del 12 de noviembre de 2018 y/o el plan de pagos (cuando esté disponible) en el sitio web del acuerdo. Los abogados del colectivo solicitarán al tribunal la aprobación de honorarios equivalente a hasta una tercera parte del monto del acuerdo, más costos de rembolso y cuotas por servicio para los demandantes citados. La aplicación de dichos honorarios estará disponible en el sitio web del acuerdo el 24 de marzo de 2019.

¿Qué debo hacer para recibir los beneficios?

De aprobarse el acuerdo, usted recibirá un formulario de reclamo por vía postal (también podrá descargarlo del sitio web del acuerdo). Deberá presentar su reclamo antes del 19 de septiembre de 2019 para recibir un pago.

¿Qué debo hacer para excluirme u objetar?

Si desea demandar a los demandados por su cuenta, debe excluirse del acuerdo antes del 18 de abril de 2019, en cuyo caso no recibirá pago alguno derivado del acuerdo. Si no se excluye, puede presentar una objeción al acuerdo o cualquiera de sus puntos antes del 18 de abril de 2019.

El sitio web dedicado al acuerdo ofrece información detallada, como el acuerdo colectivo y el descargo de responsabilidades, las instrucciones para presentar un reclamo (cuando se disponga de un formulario de reclamo), para excluirse y para objetar. Consulte www.DentalSuppliesAntitrustClassAction.com o llame sin costo al 1-844-367-8807.

¿Cuándo decidirá el tribunal?

Se llevará a cabo una audiencia de justicia el 22 de mayo de 2019 a las 10:00am en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, sito en el 225 de Cadman Plaza E, Brooklyn, Nueva York, 11201, en la sala 8D S, a fin de considerar la aprobación del acuerdo y la aplicación del honorario. Usted puede, por cuenta propia, comparecer durante la audiencia, pero no tiene obligación de hacerlo.

FUENTE Berger Montague

