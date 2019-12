Si usted compró Infants' Tylenol, podría tener derecho a recibir efectivo derivado de una demanda colectiva

LOS ÁNGELES, 16 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Milstein, Jackson, Fairchild & Wade, LLP de Los Ángeles, CA y Heideman Nudelman & Kalik, PC de Washington, DC anuncian la consecución de una propuesta de arreglo con Johnson & Johnson Services, Inc. y Johnson & Johnson Consumer Inc. ("JJCI") en torno al empaque de Infants' Tylenol. Los demandantes arguyen que el empaque de Infants' Tylenol (el texto "Infants" y la imagen de una madre cargando a su bebé) engaña a los consumidores al hacerles creer que el producto Infants' Tylenol está única/especialmente formulado para bebés, cuando el frasco contiene acetaminofén líquido en la misma concentración que el producto Children's Tylenol y, por ende, lleva a los consumidores a gastar de más al comprar Infants' Tylenol. JJCI niega todos los alegatos de engaño por parte de los demandantes y afirma que las características de seguridad de Infants' Tylenol, en especial la jeringa que acompaña al producto para obtener dosis seguras al administrarlo a niños muy pequeños, significa que las denominaciones Infants' (para bebé) y Children's (para niño) son productos distintos. El acuerdo no es resultado de la aceptación de infracción alguna.

Usted está incluido en el acuerdo como "parte de la demanda colectiva" si está en los Estados Unidos y compró Infants' Tylenol en cualquier momento para uso personal o doméstico entre el 3 de octubre de 2014 y el 6 de enero de 2020.

Se creará un fondo de $6.315 millones y JJCI ha convenido acatar medidas de desagravio por mandato judicial. Tras deducir los costos administrativos, honorarios y gastos de los abogados de la demanda colectiva, así como compensaciones por servicio de los demandantes citados, el saldo se destinará a pagar los reclamos de las partes de la demanda colectiva, quienes podrán reclamar $2.15 por cada frasco de Infants' Tylenol comprada hasta un máximo de siete frascos ($15.05) sin prueba de compra o un número ilimitado de frascos con prueba de compra. Usted debe presentar un formulario de reclamación antes del 13 de abril de 2020 para recibir un pago derivado del acuerdo.

Si usted pertenece a la demanda colectiva y no presenta un formulario de reclamación, sus derechos se verán afectados, pero no recibirá un pago derivado del acuerdo. Si usted no desea vincularse legalmente al acuerdo, debe excluirse antes del 13 de abril de 2020. Si usted permanece en el acuerdo (es decir, si no se excluye), podrá objetarlo antes del 13 de abril de 2020.

Si desea más información, consulte www.InfantsTylenolSettlement.com o marque 1-866-458-2108.

Elkies v. Johnson and Johnson Services, Inc., Caso No. 2:17-cv-07320 (C.D. Cal.).

