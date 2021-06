Si usted considera que fue perjudicado por la hidrocodona, la oxicodona, la roxicodona, la codeína u otros medicamentos opioides para el dolor

NUEVA YORK, 25 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wilkinson Brimmer Katcher emite la siguiente declaración con respecto al plan de bancarrota de Mallinckrodt plc.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Mallinckrodt es un fabricante de medicamentos opioides para el dolor que presentó su solicitud de bancarrota del capítulo 11 en octubre de 2020. El 17 de junio de 2021, Mallinckrodt plc y sus afiliados (los "Deudores") presentaron su Plan de Reorganización (el "Plan") en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el distrito de Delaware y su Declaración de Divulgación relacionada. Puede tener derecho a votar sobre el Plan de Reorganización.

¿QUIÉN PUEDE VOTAR EL PLAN?

Si cree que usted o algún ser querido fallecido fue perjudicado por opioides como hidrocodona, oxicodona, codeína o roxicodona, o si es cuidador de un menor expuesto a estos opioides en el vientre, puede votar por el plan de bancarrota Mallinckrodt. Los detalles específicos sobre la votación se establecen a continuación en este comunicado y en MNKvote.com.

¿QUÉ PROPORCIONA EL PLAN?

Los canales del Plan de Mallinckrodt demandan por daños o lesiones relacionados con la fabricación de opioides por parte de los Deudores y actividades relacionadas con uno o más fideicomisos de opioides. Estos fideicomisos de opioides se establecerán con el propósito de distribuir dinero a las personas y entidades corporativas que tengan demandas por opioides y para atenuar la crisis de estos. Si el Plan es aprobado por el Tribunal de Quiebras y usted tiene una demanda por opioides, tendrá derecho a presentar su demanda directamente contra el fideicomiso correspondiente de opioides más adelante. En este momento no necesita actuar para ejecutar su demanda por opioides. Más adelante se le notificará cómo presentar la demanda por opioides contra un fideicomiso de opioides . El Plan, si se aprueba, prohibirá para siempre que los demandantes por opioides ejecuten cualquier demanda por opioides o busquen dinero debido a una demanda por opioides contra los Deudores, sus funcionarios y directores, o ciertas otras partes especificadas en el Plan como "partes protegidas". El comité oficial de demandantes relacionados con los opioides es un representante designado por el Tribunal de Quiebras de demandantes por opioides en los casos de bancarrota de los Deudores y ha presentado su carta de posición con respecto al Plan, que puede obtenerse de manera gratuita en MNKvote.com.

¿CUÁLES SON SUS OPCIONES?

Votar el Plan: si usted es elegible para emitir un voto, debe hacerlo de manera que este se reciba, a más tardar, el 3 de septiembre de 2021 a las 4:00 p. m., hora del este. Puede consultar instrucciones detalladas sobre cómo votar en MNKvote.com o llamando al 877.467.1570 (línea gratuita) o 347.817.4093 (internacional). De no seguir las instrucciones detalladas, su voto podría ser descalificado.

Objetar el Plan: si no está de acuerdo con el Plan, puede objetarlo por escrito de manera que se reciba, a más tardar, el 3 de septiembre de 2021 a las 4:00 p. m., hora del este. Las objeciones no presentadas o presentadas de manera errónea podrán no ser consideradas por el Tribunal de Quiebras. Puede consultar instrucciones detalladas sobre cómo presentar una objeción en MNKvote.com o llamando al 877.467.1570 (línea gratuita) o 347.817.4093 (internacional).

Si se confirma el Plan, todos los que tengan una demanda en contra o interés en Mallinckrodt plc y sus afiliados estarán vinculados por los términos del Plan, independientemente de que voten o no sobre el Plan o presenten una demanda contra un fideicomiso de opioides.

¿CUÁNDO ES LA AUDIENCIA?

El Tribunal de Quiebras ha programado la audiencia para considerar la confirmación del Plan que se celebrará el 21 de septiembre de 2021 a las 10:00 a. m., hora del este (la "Audiencia de Confirmación"). La Audiencia de Confirmación tendrá lugar ante el honorable John T. Dorsey, juez de quiebras de los Estados Unidos en el Tribunal de Quiebras, ubicado en el 824 Market Street, 5.° nivel, Sala del Tribunal 5, Wilmington, Delaware 19801, cuya audiencia se llevará a cabo por teleconferencia o videoconferencia a través de Zoom.

ESTE ES SÓLO UN RESUMEN DEL PLAN DE REORGANIZACIÓN MALLINCKRODT. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL:

Comuníquese al número: 877.467.1570 (línea gratuita)

347.817.4093 (Internacional)



Escriba a: Mallinckrodt Ballot Processing,

c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place,

60 East 42nd Street, Suite 1440

New York, NY 10165



Visite: MNKvote.com



Correo electrónico: [email protected] o [email protected]

Tenga en cuenta que Prime Clerk, el comunicado del deudor y el representante de demandas, está autorizado a responder preguntas sobre el plan y a proporcionar copias adicionales de este y otros materiales de solicitud, pero no puede brindarle asesoría sobre si debe votar para aceptar o rechazar el plan.

FUENTE Wilkinson Brimmer Katcher

