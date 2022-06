Siam Park a été désigné comme le meilleur parc d'attractions du monde

Siam Park a pris la tête de la catégorie dans son nouveau format, ce qui en fait non seulement le meilleur parc aquatique de la planète, mais aussi le parc d'attractions numéro un au monde.

ADEJE, Espagne, 25 juin 2022 /PRNewswire/ -- Siam Park continue de marquer l'histoire, puisqu'il vient d'être désigné comme le meilleur parc d'attractions du monde selon le prestigieux site de voyage Tripadvisor, en remportant une nouvelle fois les Traveller's Choice Awards. Depuis 2014, Siam Park a occupé le titre de meilleur parc aquatique du monde 8 ans d'affilée, mais en 2022, il est allé encore plus loin. Dans cette édition des Awards, la catégorie a été étendue et ne concerne plus exclusivement les parcs aquatiques, mais les parcs d'attractions en général. Ce fait rend la reconnaissance encore plus importante, car la concurrence est beaucoup plus rude, notamment dans le secteur du divertissement.

Le Siam Park n'a pas seulement renforcé sa position en tant que parc aquatique, mais il est également devenu le meilleur parc d'attractions au monde. Un événement majeur qui s'inscrit dans une trajectoire jalonnée de succès. « Cette réalisation est le fruit du travail et du dévouement de tous ceux qui font partie de cette entreprise. Merci à nos collaborateurs d'avoir su satisfaire nos visiteurs, comme en témoigne leur sourire, ce qui nous conduit indubitablement à l'excellence », a déclaré Christoph Kiessling, vice-président de Loro Parque.

Nos visiteurs nous placent en tête de liste

Les Traveller's Choice Awards sont décernés aux expériences les mieux notées par les visiteurs. Siam Park est l'entreprise la mieux notée par ses visiteurs depuis 8 années consécutives. Ce n'est pas un hasard, les attractions remarquables au sein d'un environnement luxuriant transportant les visiteurs au cœur de villas thaïlandaises exotiques suscitent une expérience unique.

Tripadvisor est la plus grande plateforme de voyage au monde, visitée par les millions de touristes que reçoit l'île. Par conséquent, la consolidation du Siam Park sur ce portail n'est pas seulement une bonne nouvelle pour celui-ci, mais aussi pour le secteur touristique en général, puisqu'il dispose d'une attraction de grande envergure qui valorise Tenerife en tant que destination.

Cette réalisation est sans aucun doute le résultat de l'innovation constante et du réinvestissement de la société Loro Parque dans tous ses projets. L'année 2022 sera une année mémorable, car cette excellente nouvelle coïncide avec le 50e anniversaire du groupe.

