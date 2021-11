Sichere Hochleistungskryptobörse Bit.com listet Tranchess (CHESS)

„Langfristig orientierte Inhaber von Kryptowährungen suchen nach neuen Möglichkeiten, sich zu engagieren und Renditen zu erwirtschaften, während diejenigen, die in den Markt einsteigen wollen, nach mehr Liquidität und Flexibilität suchen. Mit der Listung von Tranchess können wir einem breiten Spektrum von Nutzern eine innovative Komplettlösung anbieten. Wir freuen uns, unseren Nutzern das Kassahandelspaar CHESS/USDT anbieten zu können, und wir werden unseren Weg fortsetzen, in naher Zukunft weitere Handelspaare zu unterstützen", sagte John Ge, CEO von bit.com.

Im Wesentlichen zielt Tranchess darauf ab, eine Risiko-/Rendite-Matrix aus einem einzigen Hauptfonds oder einer Tranche bereitzustellen, die einen bestimmten zugrunde liegenden Krypto-Asset abbildet. QUEEN, der Token für die Haupttranche, repräsentiert einen Anteil des Fonds, der ein BTCB-Tracking-Indexfonds ist. QUEEN verfolgt den BTC-Kurs auf einer korrelierten Basis. Der Tranchess-Hauptfonds bietet mehr Flexibilität, da es keine Sperrfrist gibt und Anträge in weniger als 24 Stunden bearbeitet werden können.

Anstatt BTC passiv zu halten, können Anleger ihre BTC in QUEEN tauschen und so in BTC investieren, während sie die CHESS-Token von Tranchess für weitere Renditen züchten. CHESS ist der Schlüssel zum Erhalt einer zusätzlichen Rückerstattung aus den in Tranchess erhobenen Gebühren.

Die Haupttranche kann in zwei Untertranchen mit jeweils eigenem Risiko-Rendite-Profil aufgeteilt werden. Die erste ist BISHOP, eine USDC-Renditetranche, während die zweite ROOK ist, eine gehebelte Tranche, die doppelt so stark von den Preisbewegungen der zugrunde liegenden Kryptowährung abhängig ist.

Bit.com-Benutzer können jetzt Einzahlungen vornehmen, um sich auf den Handel mit CHESS/USDT vorzubereiten, und haben die Chance, bis zu 10.000 $ CHESS im Rahmen der Werbeaktion zu gewinnen, die vom 29. Oktober bis zum 12. November 2021 stattfindet.

Informationen zu Bit.com

Bit.com ist eine sichere und leistungsstarke Börse für Kryptowährungsderivate, die unbefristete Swaps, Futures, Optionen und Kassahandel anbietet. Angetrieben von Matrixport, der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte in Asien, ist http://bit.com der zweitgrößte Marktplatz für Kryptowährungsoptionen in Bezug auf das Handelsvolumen und das offene Interesse. Die Börse bietet Sicherheits- und Risikomanagementfunktionen auf institutionellem Niveau, die ein hervorragendes Handelserlebnis mit erstklassiger Liquidität gewährleisten.

