Sichere Rückkehr zur Arbeit mit dem neuen berührungslosen Sitzungserlebnis basierend auf drahtloser Ladetechnik von Chargifi

Die neue berührungslose Sitzungsraumlösung, die Mitarbeitern die Gewissheit eines sicheren Sitzungsorts an einem Arbeitsplatz nach COVID verschafft

SAN FRANCISCO und LONDON, 21. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Chargifi, der führende Anbieter drahtloser Ladetechnologie mit Cloud-Anbindung hat eine nie dagewesene, berührungslose Sitzungsraumlösung entwickelt, die dafür sorgt, dass Mitarbeiter sich bei der Rückkehr zur Arbeit und der Nutzung gemeinschaftlicher Räume sicherer fühlen. „Chargifi for Rooms" kombiniert eine Statusanzeigeleuchte mit drahtlosem Aufladen, die automatisch Sitzungstechnologien in Gang setzt. Die Lösung ist in führende Sitzungsraumbuchungs- und Planungssoftware integrierbar, um sofort einzuchecken und Aktivitäten wie Videokonferenzen nahtlos zu beginnen.