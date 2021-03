Sicheres Gefühl für Radfahrer: Nextscape bringt am 25. Februar die neue Anti-Diebstahl-Lösung „AlterLock" auf den Markt

TOKIO, 3. März 2021 /PRNewswire/ -- Nextscape Inc. bringt „AlterLock" auf den Markt, ein neues Diebstahlschutz-IoT-Gerät für Radfahrer. Erste Vorbestellungen werden in Europa ab dem 25. Februar angenommen. Während der Coronavirus-Pandemie 2020 hat sich die Zahl der Fahrraddiebstähle in London im vergangenen Jahr fast verdreifacht. Dieses Gerät soll dazu beitragen, diese Probleme dank des Nextscape Anti-Diebstahl-Systems zu lösen. Es bietet einen Diebstahlalarm und ein GPS-basiertes Tracking-System, das den Radfahrern mehr Sicherheit geben soll. Der Versand des Gerätes nach Europa beginnt im Mai 2021.

Bild: https://bit.ly/3pucjVU

Bild der App (Benachrichtigung): https://bit.ly/3clSlsM

Bild der App (Tracking): https://bit.ly/3osLBMa

Informationen zum AlterLock

Vibrationserkennung und Anti-Diebstahl-Alarm (max. 95 dB)

Verfolgung des Gerät per GPS und Wi-Fi

Kommuniziert über das „Sigfox"-LPWAN oder über Bluetooth

Schlankes, leichtes und aerodynamisches Design

Feinsteuerung über die App

(Kompatibel mit BLE-unterstütztem Android 5.0 oder neuer und iOS 11 oder neuer)

Produktpreis w/MwSt: 114,99 GBP/134,99 Euro (Sonderangebot 84,99 GBP/99,99 Euro)

Servicegebühr für Fahrradwächter mit Mehrwertsteuer: 3,49 GBP/3,99 Euro monatlich (34,99 GBP/39,99 Euro jährlich)

Größe: L 159 mm x B 38 mm x T 9 mm

Gewicht: 50 g

Betriebszeit: Bis zu 1,5 Monate

Kommunikation: BLE/Sigfox

Ortung: GPS (GNSS) / Wi-Fi

IP-Standard: IP66

Verfügbar in folgenden Ländern:

Belgien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Slowakei, Spanien, Großbritannien

(Abdeckung ist abhängig von der Sigfox-Abdeckung.)

vgl. https://www.sigfox.com/en/coverage

Vorbestellungen werden angenommen ab: 25. Feb. 2021

Sonderangebot bis: 7. Mai 2021

Auslieferung ab: 12. Mai 2021

(Aufgrund der Pandemie kann es zu Änderungen im Zeitplan kommen, da die Ersatzteilversorgung knapp ist.)

Vibrationserkennung, Alarm und Benachrichtigung

Wenn eine Vibration erkannt wird, ertönt ein Alarm, der Diebstahl und Manipulationen verhindert und das Smartphone des Benutzers benachrichtigt.

Tracking per GPS und Wi-Fi

AlterLock verfolgt das Fahrrad eines Benutzers mit erweiterten Tracking-Funktionen. Verwendet GPS- und Wi-Fi-Sensoren, um den genauen Standort zu berechnen. Und es sendet die Daten nicht nur über Bluetooth an das Smartphone des Benutzers, sondern auch über das „Sigfox"-Netzwerk.

Funktionsweise: https://bit.ly/2Ym8zK8

Seitenansicht des Produkts von links: https://bit.ly/2KWnxTY

Produkt-Website: https://bit.ly/3aaSm12

Pressemappe: https://alterlock.net/en/press-kit

Informationen zu Nextscape Inc.

Standort: 22F, 2-7-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku, Tokio, Japan

Gegründet: 10. April 2002

Präsident: Satoshi Kosugi

Kapital: 150.010.000 JPY

URL: https://www.nextscape.net/en

SOURCE Nextscape Inc.