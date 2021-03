Sichuan: da erradicação da pobreza à revitalização rural

Do total de 183 condados em Sichuan, 161 eram assolados pela pobreza e 45 delas combatiam a extrema pobreza. No ano passado, 6,25 milhões de pessoas pobres em 11.501 aldeias de 88 municípios pobres ultrapassaram a linha de pobreza.

Abuluoha, antes "a área mais pobre da China", estava entre estes 11.501 vilarejos. Na língua Yi, "abuluoha" significa "um vale profundo na montanha" ou "um lugar além do limite". A vila está situada em um vale ao longo do rio Jinsha, no condado de Butuo, na prefeitura autônoma de Liangshan Yi. A localização geológica tornou a aldeia inacessível por meios de transporte modernos. Os aldeões tinham que escalar as montanhas e falésias ou usar ziplines para cruzar rios para ver o mundo exterior.

As mudanças vieram em 2019, quando Sichuan prometeu tornar todos os vilarejos acessíveis com estradas pavimentadas até o final do ano. Em junho, os veículos de engenharia chegaram em Abuluoha.

A construção da estrada de apenas 3,8 km de extensão para o vilarejo foi um desafio difícil, pois a maior parte estava perto de falésias íngremes. Além dos principais especialistas, Sichuan também contou com a ajuda do helicóptero de transporte Mil Mi-26. "Ficamos surpresos ao ver uma escavadeira saindo do corpo de uma aeronave", lembrou um morador que estava a apenas 20 metros de distância de onde o helicóptero pousou.

Com a conclusão da estrada um ano depois, todos os vilarejos administrativos de Sichuan passaram a ser acessíveis por veículos motorizados. Graças à estrada, os moradores locais se despediram da pobreza, e seus rendimentos cresceram exponencialmente.

Acabar com a pobreza não é o objetivo final, mas marca um novo começo. Em 25 de fevereiro, a China revelou a nova administração nacional para a revitalização rural, substituindo o antigo Departamento Estatal para Combate à Pobreza e Promoção do Desenvolvimento. Por trás da reforma está a mudança histórica do foco da China sobre o trabalho rural. Sichuan já fez algumas mudanças para revitalizar as áreas rurais.

A prosperidade industrial é fundamental para a estratégia de revitalização rural da China. Sendo uma província agrícola, Sichuan começou a partir da aceleração do ritmo da modernização agrícola. Até o momento, Liangshan planejou construir 118 parques agrícolas modernos para fornecer empregos para mais de 80% das antigas famílias pobres.

Os agricultores do condado Dayi em Sichuan agora fazem trabalhos agrícolas na "nuvem". Zhu Lisha, fazendeira local, disse que todo o trabalho pode ser concluído pelo celular. Ao clicar em um ícone do aplicativo, ela entra em um mapa de sua fazenda. O aplicativo apresenta quatro seções, respectivamente, meios agrícolas de produção, trabalho agrícola, colheita e finanças. "Você pode fazer um pedido por telefone e ter uma equipe especial para fazer o trabalho", disse Zhu, acrescentando que é até desnecessário ir à fazenda para fazer o trabalho.

Outra parte das estratégias de revitalização rural em Sichuan é a construção do campo digital. Em 2020, o rapaz tibetano Ding Zhen se tornou viral on-line, fazendo com que sua região natal, o Condado de Litang, em Garze, alcançasse a fama da noite para o dia. O vilarejo de Hanfan em Litang enfrentava uma grave desertificação. Em 2016, o vilarejo começou a combinar a restauração ambiental com o desenvolvimento do turismo de forma experimental, plantando espécies de flores resistentes à seca em uma área com 53,3 hectares. Ao lado do oceano das flores, foi construído um resort com temática campestre, em uma área de 13,3 hectares. Preservando a ecologia, a fazenda de flores e o resort campestre trouxeram rendas turísticas para os residentes locais.

No futuro, os esforços focais de Sichuan para revitalizar as áreas rurais incluirão o avanço das reformas do sistema de direitos de propriedade coletiva, impulsionando novos tipos de economia coletiva rural, explorando fontes sustentáveis de rendimento para os agricultores, promovendo a cooperação agrícola, modernizando ainda mais as cadeias industriais e de suprimentos de parques agrícolas, expandindo o uso de novas tecnologias e equipamentos na agricultura e melhorando o meio ambiente nas áreas rurais.

