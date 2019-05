Sichuan Provincial Culture and Tourism Development Conference findet in Chengdu, China, statt

CHENGDU, China, 6. Mai 2019 /PRNewswire/ -- In Chengdu, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, fand am 29. April 2019 die Sichuan Provincial Culture and Tourism Development Conference (Konferenz zur Entwicklung von Kultur und Tourismus der Provinz Sichuan) statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden 10 für ihre Popularität bei Touristen bekannten Landkreise und Bezirke der Stadt Chengdu und 20 Städte in Sichuan, die sich durch ihre einzigartige Kultur und touristischen Ressourcen auszeichnen, sowie 8 führende Kultur- und Tourismusunternehmen der Provinz für ihre herausragenden Leistungen im Sektor ausgezeichnet. Mit der Verleihung des Golden Panda-Awards wurden zudem die Leistungen ausgewählter Gruppen und Einzelpersonen gewürdigt, die sich in besonderer Weise um die Förderung von Sichuan als touristisches Ziel erster Güte auf sowohl dem chinesischen Markt als auch den internationalen Märkten verdient gemacht haben. Die Provinzregierung plant, Sichuan in den nächsten fünf Jahren in eine hochgradig mit ihrer reichhaltigen Kultur integrierte Tourismusdestination umzuwandeln, die für die lokale Bevölkerung und Reisende gleichermaßen zugänglich ist. Sichuan soll als Tourismusziel etabliert werden, das auf der Must-See-Liste jedes echten Reisenden zu finden ist.