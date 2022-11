Siemens e SENAI assinam acordo de cooperação para projetos de educação, inovação e tecnologia com propósito

Parceria amplia relacionamento de longa data entre a empresa e a instituição e foca na formação profissional e transformação digital;

Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia terão acesso a tecnologias para acelerar a transformação digital;

Digital Experience Center irá receber professores e colaboradores para imersão em equipamentos, softwares e tecnologias da Siemens.

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Siemens, líder em tecnologia com propósito, assinou um acordo de cooperação com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) para incentivar o intercâmbio de experiências com foco em educação e inovação, envolvendo os profissionais da companhia e colaboradores e alunos da instituição.

Pablo Fava, CEO Brasil da Siemens, assina acordo de cooperação para projetos de educação, inovação e tecnologia com propósito com o SENAI. Foto: Divulgação/SENAI

A reafirmação desta parceria, que nasce com a assinatura de um MoU (Memorandum of Understanding – Memorando de Entendimento) hoje em Salvador (BA), prevê desde a realização de treinamentos à criação de um calendário de visitas ao Digital Experience Center da Siemens (DEX) e apoio à transformação digital das escolas SENAI e dos Institutos SENAI de Inovação e de Tecnologia (ISI e IST) com o uso de tecnologias que aceleram a transformação digital. Durante este processo, haverá um acompanhamento de indicadores para avaliar a evolução das ações propostas.

O memorando foi assinado por Pablo Fava, CEO Brasil da Siemens, e por Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI, durante a reunião de líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) no SENAI CIMATEC, que reúne mais de 300 lideranças empresariais. O encontro tem por objetivo estimular a estratégia inovadora das empresas brasileiras e ampliar a efetividade das políticas de apoio à inovação. Para isso, realiza a interlocução entre iniciativa privada, academia e setor público. Portanto, não poderia haver ocasião melhor para a confirmação desta parceria.

O foco do memorando são treinamentos, fóruns de discussão e de troca de informações sobre tendências em tecnologias, como internet das coisas, edge computing, cloud computing, 5G, gêmeos digitais, entre outras. O acordo também estabelece a aplicação dessas tecnologias nos laboratórios SENAI e, possivelmente, em projetos desenvolvidos pelos Institutos SENAI de Inovação.

"A assinatura do MoU celebra e consolida uma parceria de longa data entre a Siemens e o SENAI e traz uma nova perspectiva no âmbito da Inovação, com os ISIs (Institutos SENAI de Inovação) e os ISTs (Institutos SENAI de Tecnologia)", diz Pablo Fava, CEO Brasil da Siemens.

"A transformação digital da indústria e das rotinas de trabalho, que impactam diretamente os profissionais que precisamos qualificar, já é uma realidade e tende a se intensificar. Com a parceria com a Siemens, o SENAI fortalece sua atuação na formação de profissionais e na incorporação de tecnologias nas escolas e nas indústrias. É a união de esforços de duas instituições que são referências no Brasil e lá fora", destaca o diretor-geral do SENAI e diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi.

DEX – Digital Experience Center

O DEX – Digital Experience Center apresenta o conceito de Empresa Digital (Digital Enterprise), em um ambiente com tecnologia de ponta. O objetivo é que os visitantes possam entender os benefícios que a digitalização traz para a indústria, sendo possível acessar conteúdos interativos para cada solução apresentada, como o Gêmeo Digital e o MindSphere, por meio de tecnologias complementares como modelagem 3D e realidade virtual.

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. De fábricas mais eficientes em termos de recursos, cadeias de suprimentos resilientes e edifícios e redes mais inteligentes, a transportes mais limpos e confortáveis, bem como cuidados com a saúde avançados, a empresa cria tecnologia com propósito agregando valor real para os clientes. Ao unir os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a transformar seus setores e mercados, ajudando-os a transformar o dia a dia de bilhões de pessoas. A Siemens também possui uma participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, fornecedora líder global de tecnologia médica que está moldando o futuro da saúde. Além disso, a Siemens detém uma participação minoritária na Siemens Energy, líder global na transmissão e geração de energia elétrica.

No ano fiscal de 2022, encerrado em 30 de setembro de 2022, o Grupo Siemens gerou receita de € 72.0 bilhões e lucro líquido de € 4,4 bilhões. Em 30 de setembro de 2022, a empresa contava com aproximadamente 311.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na internet em http://www.siemens.com

No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens (Infraestrutura e Indústria), pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com quatro fábricas, cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento e cinco Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional. Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br

