Siemens Gamesa choisit UL pour la certification basée sur la conformité aux codes des réseaux européens

Siemens Gamesa Renewable Energy a fait appel à UL pour certifier une gamme de turbines conformes aux codes de réseau avant leur déploiement en Europe - d'autres travaux de certification devant commencer cette année. Grâce à la certification accordée par UL, Siemens Gamesa peut désormais vendre et activer ses produits sur les marchés en expansion de Pologne et d'Espagne.

Ces derniers mois, l'Espagne et la Pologne ont publié leurs codes de réseaux conformément aux exigences européennes (UE) pour les générateurs 2016/631. Les opérateurs de réseau exigent des certificats d'unités et de composants pour permettre le raccordement aux réseaux dans ces territoires, où l'on s'attend à un essor des énergies propres.

L'Association polonaise de l'énergie éolienne estime que le pays dispose d'un potentiel permettant de développer jusqu'à 24 GW d'éoliennes terrestres d'ici 2035, tandis que l'Espagne souhaite installer une capacité de 50 GW d'ici 2030.

De nombreux observateurs prévoient que l'expansion des énergies renouvelables en Europe amènera d'autres pays à adopter de nouvelles normes de certification pour la conformité aux codes de réseaux. Selon WindEurope, de nouvelles capacités d'énergie éolienne d'environ 105 GW seront installées sur le continent au cours des cinq prochaines années.

UL s'apprête à faire avancer les projets tout au long de l'année 2022, notamment les travaux de certification des unités de la plate-forme de turbine Siemens Gamesa 5.X suivant les codes des réseaux allemands, britanniques et espagnols. La certification des composants du contrôleur de centrale électrique de Siemens Gamesa sera également effectuée suivant les codes des réseaux allemands.

« Nous sommes ravis de travailler avec UL », a déclaré Julen Ortega Rodríguez, responsable mondial de la gestion des projets techniques de certification chez Siemens Gamesa. « S'appuyant sur leur expertise, leurs capacités et leur accréditation en matière de certification de conformité aux codes de réseaux sur les marchés à croissance rapide que sont l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne, ainsi que sur d'autres pays européens, ils ont certifié deux de nos produits d'éoliennes terrestres et notre commande de centrale électrique, nous aidant ainsi à progresser davantage vers une source d'énergie propre renouvelable et significative. »

« Il s'agit d'une partie essentielle du déploiement des énergies renouvelables, car la croissance et le dynamisme s'allient à la sécurité et à la certification », a déclaré Guido Bröring, responsable mondial du groupe Grid Integration d'UL. « Nous sommes fiers d'avoir été chargés d'entreprendre ce travail pour les acteurs du secteur de l'énergie dans le monde entier. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec Siemens Gamesa sur les projets de conformité au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne au début de l'année 2022. »

