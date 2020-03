Sieť škôl Amerigo Education reaguje na vplyv šírenia COVID-19

Sieť prestížneho internátneho štúdia v USA prijíma ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a zdravia študentov v USA

CHICAGO, 30. marca 2020 /PRNewswire/ -- Amerigo Education, popredný poskytovateľ komplexných programov vzdelávania pre študentov z celého sveta, dnes zverejnil svoje stratégie na ochranu zdravia a psychickej pohody študentov počas šírenia koronavírusu (COVID-19.) Spoločnosť Amerigo začala s proaktívnymi opatreniami, keď sa epidémia po prvý raz objavila v Číne na konci januára. Študentov umiestnila do karantény podľa potreby, zaistila im zdravotné poradenstvo a preventívne opatrenia vo všetkých kampusoch škôl programu Amerigo. Po eskalácii situácie zaviedla komplexné ochranné opatrenia a začala s každodennou komunikáciou s rodičmi v reálnom čase kvôli zaisteniu plnej transparentnosti. S ohľadom na potenciálne cestovné obmedzenia na celom svete uviedla do života aj dva nové programy, Start Anywhere (začni kdekoľvek) a Get Ahead (urob si náskok), ktoré študentom ponúkajú flexibilitu a možnosť nezameškať nič zo svojej akademickej práce počas tejto ojedinelej a náročnej situácie.