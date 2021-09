SIFI et le parc botanique de Radicepura soutiennent un projet visant à créer un espace vert respectueux de l'environnement et à fort impact social

L'appel à idées « Keep Alive the Sense of Wonder » est ouvert aujourd'hui, afin de planifier un espace vert et un parc éducatif dans les locaux de SIFI et d'Aci Sant'Antonio.

CATANE, Italie, 13 septembre 2021 /PRNewswire/ -- SIFI SpA, une importante société de produits pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, en collaboration avec le parc botanique Radicepura, a le plaisir d'annoncer l'appel à idées international « Keep Alive the Sense of Wonder », destiné à la conception d'un espace vert et d'un parc éducatif sur les sites de SIFI et d'Aci Sant'Antonio.

L'emplacement exceptionnel du siège de SIFI, situé à l'intérieur du parc de l'Etna, incite davantage la société à renforcer son engagement en faveur de la préservation et de l'amélioration du paysage : avec l'appel d'offres lancé aux côtés de Radicepura, l'objectif est de générer un impact environnemental et social positif en sélectionnant le meilleur projet possible parmi ceux présentés par des paysagistes professionnels de toute l'Europe, avec l'aide d'un jury artistique et d'un jury technique.

La conception de l'espace vert comprendra la mise en place d'un système d'arrosage souterrain qui utilisera et recyclera les eaux usées ; ce sujet est très cher à l'entreprise qui, depuis des années, a beaucoup investi dans la réduction de l'impact environnemental de ses activités industrielles.

« La durabilité environnementale de l'entreprise et la responsabilité sociale sont des valeurs auxquelles SIFI a toujours adhéré », a déclaré Fabrizio Chines, président-directeur général de SIFI. « Travailler aux côtés d'un centre d'excellence sur notre territoire, tel que le parc botanique de Radicepura, est à la fois un plaisir et une raison supplémentaire à améliorer nos performances en matière d'ESG (Environnement, Social & Gouvernance), pour lesquelles nous avons récemment reçu le prix « Innovation and Sustainable Best Performance » de SDA Bocconi.

« Keep Alive the Sense of Wonder » est le thème de l'appel. Il résonne avec les objectifs de la SIFI et encourage à toujours penser de manière plus profonde et critique, ce qui est également le sentiment véhiculé par le lieu où sont présentés les projets des architectes, au pied du plus grand et du plus majestueux volcan d'Europe.

« Le parc botanique de Radicepura a été créé dans le but de promouvoir l'éco-durabilité du paysage et la biodiversité, en particulier dans la région méditerranéenne », a déclaré Mario Faro, PDG de Radicepura. « Nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec une entreprise telle que SIFI, qui a toujours adopté nos causes dans la lutte commune pour la sauvegarde de l'environnement, comme le stipule la mission de l'entreprise SIFI. Il est nécessaire de maintenir notre sens de l'émerveillement, ce que la nature peut faire. Nous sommes sûrs que cela constituera une importante opportunité de croissance pour les architectes paysagistes qui voudront relever ce défi de conception. »

L'appel à idées est ouvert le 13 septembre 2021. La sélection sera publiée à l'échelle internationale sous la forme d'un concours de conception ouvert. Les candidats doivent postuler directement en ligne avant le 31 janvier 2021 midi, après avoir suivi les instructions d'inscription sur notre site web https://www.radicepurafestival.com . La participation est gratuite.

RADICEPURA

Radicepura est un parc botanique, siège de la Fondation Radicepura, qui entend promouvoir et diffuser un manifeste vert de la vie contemporaine et être une ressource éthique et artistique pour la promotion de paysages culturels et nobles. Un parc botanique qui envisage de mettre en valeur la nature comme moteur du monde entier à travers des initiatives, des événements, des inspirations culturelles qui véhicule un message durable et universel. Pour plus d'informations : [email protected] - tél. 095.964154

SIFI

SIFI est une importante société internationale spécialisée en ophtalmologie, dont le siège social est en Italie, et qui se concentre sur les soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant d'affections ophtalmiques. SIFI s'engage pleinement à travers la recherche et le développement à améliorer la qualité de vie des patients, en exportant des traitements dans plus de 20 pays à travers le monde avec une présence directe en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, au Mexique et en Turquie. Pour en savoir plus : Www.sifigroup.com

