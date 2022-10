SIFI fait état de résultats positifs détaillés et de nouvelles données obtenus dans le cadre de l'essai de phase 3 d'AKANTIOR® chez les patients atteints de kératite à acanthamoeba lors de la réunion annuelle de l'American Academy of Ophthalmology à Chicago

87 % des patients ayant reçu AKANTIOR ® dans le cadre de l'essai de phase 3 ont été médicalement guéris en environ 4 mois, contre 55 % des patients inscrits à des protocoles de traitement actuellement utilisés aujourd'hui.

Catane, Italie, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SIFI S.p.A (SIFI ou « la société »), une société ophtalmique internationale de premier plan dont le siège social se situe en Italie, a présenté aujourd'hui des résultats positifs pour l'étude de phase 3 [ NCT03274895 ] d'AKANTIOR® (polyhexaméthylène biguanide 0,8 mg/ml), un polymère antiamibien expérimental qui est un médicament orphelin, pour le traitement de la kératite à acanthamoeba (« KA »). La société a également présenté de nouvelles données issues d'une comparaison indirecte de l'essai de phase 3 avec l'étude rétrospective. Les résultats ont été partagés au public par le professeur John Dart, chercheur principal de l'essai de phase 3 sur AKANTIOR®, au cours de la réunion annuelle de l'American Academy of Ophthalmology (AAO) 2022 (conférence Jones-Smolin), qui s'est tenue le 2 octobre 2022 à Chicago. La société avait déjà fait état de résultats positifs pour l'essai de phase 3 en octobre 2021, après plus de 15 ans d'efforts de recherche et de développement.

L'essai pivot de phase 3, randomisé, à l'insu de l'évaluateur, contrôlé activement, multicentrique, mené auprès de 135 patients, a montré que 84,8 % des patients sous AKANTIOR® ont atteint une résolution clinique de la kératite à acanthamoeba et de l'inflammation associée (guérison médicale) dans un délai médian de 4 mois de traitement, contre 88,5 % dans le groupe témoin d'une association non homologuée de PHMB 0,2 mg/ml + propamidine 1,0 mg/ml, atteignant ainsi le critère principal de non-infériorité prédéfini.

La nouvelle analyse présentée devant l'AAO a établi qu'après correction du risque et d'autres facteurs potentiellement de confusion, notamment le stade de la maladie au départ, le retard de diagnostic, l'utilisation antérieure de corticostéroïdes et d'autres facteurs, le taux de résolution clinique passait à 86,7 % dans le groupe AKANTIOR®. En comparaison, les taux de guérison avec les thérapies non homologuées sont de 55 %, comme cela a pu être vu dans un sous-groupe de l'étude rétrospective de 227 patients en conditions réelles (Papa V., British Journal of Ophthalmology 2020) portant sur les protocoles de traitement utilisés dans la pratique clinique actuelle. De plus, avec le protocole AKANTIOR®, 62 % des patients ont retrouvé une acuité visuelle complète, contre 28 % avec les protocoles de traitement utilisés dans l'étude rétrospective. De même, la proportion de patients présentant une mauvaise acuité visuelle à la fin du protocole (MAVC inférieure à 6/18) est passée de 47 % dans l'étude rétrospective à 19 % avec le protocole AKANTIOR®.

Seulement 3 % des patients (2 sur 66) ayant reçu AKANTIOR® ont eu besoin d'une greffe de cornée au cours de l'essai de phase III. Ce chiffre passe 7,6 % (5 sur 66) après la fin de l'essai. À titre de comparaison, les publications récentes font état de 25 % ou plus de cas de greffes.

Le profil d'innocuité et de tolérance est similaire à ce qui avait été observé dans les résultats de la phase 1 publiés précédemment sur des volontaires sains, ainsi que dans les études précliniques et toxicologiques approfondies : un seul patient sous AKANTIOR® ayant abandonné le traitement en raison de sa toxicité.

John Dart, professeur à l'Institut d'ophtalmologie de l'University College de Londres, a déclaré : « Le taux de guérison médicale de 86,7 % pour AKANTIOR® obtenu dans notre essai de phase 3 est similaire à celui du traitement de contrôle à double agent largement utilisé, à savoir PHMB 0,2 mg/ml et propamidine 1,0 mg/ml. Ces résultats dépassent nos prévisions et figurent parmi les meilleurs qui aient été rapportés. Nous avons établi qu'une grande partie de cette amélioration est le résultat du protocole d'administration détaillé, développé et évalué par les 6 centres d'étude européens, qui est maintenant disponible pour les cliniciens. Contrairement aux traitements de contrôle, AKANTIOR® est une monothérapie qui a été soumise à des tests approfondis de sécurité, de stabilité et d'efficacité. En tant que monothérapie, le médicament est à la fois plus facile à utiliser et, s'il est homologué comme nous le prévoyons, il deviendra largement disponible, contrairement aux traitements actuels qui doivent être fabriqués par des pharmacies spécialisées, ce qui entraîne de fréquents retards dans le traitement. »

Compte tenu de ces résultats et de ceux de l'étude complète, la société prévoit actuellement de déposer une demande de nouveau médicament (NDA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2023, ce qui est conforme à ses précédentes orientations. De plus, comme annoncé précédemment, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a validé la demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) d'AKANTIOR® en mai 2022. Par conséquent, la société maintient son objectif d'obtenir l'approbation réglementaire complète de la Commission européenne à la mi-2023. Entre-temps, comme elle l'a préalablement déclaré , la société met AKANTIOR® à la disposition des patients dans le cadre d'un programme d'accès précoce actuellement en cours dans plusieurs pays européens

Le Dr Vincenzo Papa, responsable des affaires scientifiques, a affirmé : « C'est l'aboutissement de nos efforts en matière de recherche et de développement, de fabrication et de chimie complexes, qui ont nécessité d'énormes investissements pendant plus de 15 ans. » Il a poursuivi : « La kératite à acanthamoeba est une infection oculaire qui bouleverse une vie et, bien qu'elle soit rare, elle est responsable de 50 % des cas de cécité chez les utilisateurs de lentilles de contact. Nous pouvons enfin changer les choses en offrant potentiellement le premier médicament approuvé aux patients atteints de kératite à acanthamoeba. »

SIFI évalue actuellement différentes options pour la commercialisation d'AKANTIOR® à l'échelle mondiale, y compris d'éventuels accords de licence à l'extérieur de ses marchés principaux.

À PROPOS DE L'ESSAI DE PHASE 3 : Il s'agissait d'un essai pivot de phase 3 randomisé, à l'insu de l'évaluateur, contrôlé activement et multicentrique, conçu pour évaluer l'efficacité, la sécurité et la tolérance d'AKANTIOR® par rapport à un groupe témoin recevant une association non homologuée de polyhexaméthylène biguanide 0,2 mg/ml + propamidine 1,0 mg/ml pour le traitement de la kératite à acanthamoeba [ NCT03274895 ]. Les deux groupes ont bénéficié d'un protocole de traitement standardisé, sur une journée seulement. Le critère d'évaluation principal était défini comme le « taux de résolution clinique sur une période de 12 mois », selon le pourcentage de patients guéris 30 jours après l'arrêt de tous les traitements de l'étude et dans les 12 mois après la randomisation. 135 patients ont été randomisés dans l'essai, dont 69 dans le groupe ayant reçu le médicament à l'étude et les 66 autres dans le groupe témoin. L'âge moyen des patients était de 36,5 ans (allant de 15 à 73 ans) ; 58,2 % des patients étaient des femmes. 127 patients ont reçu le médicament à l'étude et ont vu leur diagnostic confirmé par un laboratoire indépendant. Ils constituent la population en intention de traiter (ITT). Voici les principaux résultats de l'étude :

Le critère d'évaluation principal a démontré la non-infériorité d'AKANTIOR ® + placebo par rapport à un régime combiné de PHMB 0,2 mg/mL + propamidine 1 mg/mL (groupe témoin). Respectivement, le taux de résolution clinique après 12 mois des patients ayant reçu AKANTIOR ® + placebo était de 84,8 % (56 sur 66) et de 88,5 % (54 sur 61) pour les groupes témoins (p = 0,544). Une fois les données corrigées pour tenir compte des facteurs de risque à l'aide d'un modèle ANCOVA à plusieurs variables : âge, gravité de la maladie au départ, retard de diagnostic, centre d'étude et médicaments utilisés avant le départ (y compris les stéroïdes), le taux de résolution clinique dans le groupe AKANTIOR ® atteint 86,7 % contre 86,6 % dans le groupe témoin.

L'impact de la kératite à acanthamoeba sur l'état de santé des patients a été analysé à l'aide du questionnaire sur la fonction visuelle 25 (VFQ-25) et son impact sur la qualité de vie à l'aide de l'instrument EuroQoL à cinq dimensions et cinq niveaux (EQ-5D-5L). Les deux instruments ont montré une amélioration statistiquement significative de la qualité de vie sous AKANTIOR ® à la fin de l'essai. Il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre les deux groupes de traitement.

À PROPOS D'AKANTIOR® : AKANTIOR® (polyhexaméthylène biguanide) est en passe de devenir le premier médicament approuvé pour le traitement de la kératite à acanthamoeba dans le monde. Il s'agit d'un polymère antiamibien qui agit à la fois sur les trophozoïtes et les kystes du protozoaire Acanthamoeba. Il est formulé à une dose élevée unique de 0,8 mg/ml qui permet d'administrer des gouttes ophtalmiques en monothérapie dans un récipient à dose unique, contrairement aux diverses approches de gestion multiagents, non homologuées ou hors indication, non standardisées, utilisées actuellement qui sont basées sur des antimicrobiens et qui doivent souvent être composées ou importées. Le polyhexaméthylène biguanide est également développé par SIFI pour le traitement de la kératite fongique, indication pour laquelle il a également obtenu la désignation de médicament orphelin de la FDA. Pour le moment, AKANTIOR® est disponible pour les patients par le biais d'un programme d'accès précoce.

À propos de la kératite à acanthamoeba (KA) : La KA est une infection cornéenne parasitaire progressive, rare et grave, causée par l'Acanthamoeba, une amibe vivant dans la nature. Une intervention médicale d'urgence est nécessaire pour sauver la vue du patient. La maladie, qui a montré une certaine résistance, entraîne généralement une mauvaise vision, la cécité, voire la perte de l'œil et nécessite souvent une ou plusieurs transplantations de cornée. Elle touche des personnes de tous les âges, dont la plupart sont des jeunes ou des personnes d'âge moyen qui portent des lentilles de contact souples. Les patients rapportent une douleur insupportable et une sensibilité extrême à la lumière et peuvent rarement travailler ou mener une vie normale jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. L'incidence de la KA a augmenté rapidement au cours des dernières années.

À PROPOS DE SIFI : SIFI est une société internationale de premier plan spécialisée en ophtalmologie, dont le siège social est situé en Italie, et qui se concentre sur les soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant de maladies ophtalmiques. SIFI s'engage pleinement, par le biais de sa R&D, à améliorer la qualité de vie des patients, exportant des traitements dans plus de 20 pays dans le monde, avec une présence directe en Italie, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Roumanie, au Mexique et en Turquie.

