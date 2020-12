Sifi lança o Well Fusion, um novo sistema de correção de presbiopia

- Visão ininterrupta de alta qualidade sem óculos para pacientes com catarata

CATANIA, Itália, 21 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A SIFI, uma empresa internacional líder em cuidados com a visão, anuncia hoje o lançamento do sistema WELL FUSION™ e das lentes intraoculares Mini WELL PROXA® que oferecem aos pacientes com catarata a opção de tratar a presbiopia com visão ininterrupta de alta qualidade e sem óculos em todas as distâncias e em todas as condições de iluminação.

A SIFI desenvolveu as Mini WELL PROXA com base nos excelentes resultados clínicos das Mini WELL® 1-5, as LIO (Lentes Intraoculares) premium da SIFI lançadas em 2016, que demonstrou uma extensão muito ampla da profundidade de foco e excelente qualidade de visão.

As Mini WELL PROXA foram desenvolvidas para serem implantadas no olho não dominante, junto com as Mini WELL no olho dominante, para preencher a lacuna da visão de perto normalmente associada às LIOs de profundidade de foco estendida, enquanto continua a garantir uma visão de alta qualidade em todas as distâncias e em todas as condições de iluminação.

As lentes intraoculares Mini WELL e Mini WELL PROXA compartilham a mesma plataforma EDOF com base na distribuição de aberrações esféricas de sinal oposto na parte central da ótica, uma tecnologia proprietária da SIFI e patenteada em LIOs de correção de presbiopia.

As Mini WELL PROXA agora estão disponíveis comercialmente na Itália, Romênia e Espanha; outros países europeus seguirão em 2021.

Atualmente, mais de 1,8 bilhão de pessoas no mundo sofrem de presbiopia6, o que significa dificuldade para ver objetos a uma curta distância com o avanço da idade, geralmente a partir dos 40.

"Estamos entusiasmados em apresentar a Well Fusion, uma tecnologia pioneira que demonstrou - em todo o produto e no desenvolvimento clínico inicial - o verdadeiro potencial para reunir o melhor dos padrões ouro atuais em cirurgia refrativa de catarata, EDOF e LIOs trifocais", declarou Fabrizio Chines, presidente e CEO da SIFI. "Acreditamos que isso representa um passo notável para oferecer aos oftalmologistas e seus pacientes uma opção cirúrgica ideal para a correção da presbiopia."

Sobre a SIFI

A SIFI é uma empresa oftálmica líder, com sede na Itália, com foco em cuidados com os olhos desde 1935. A SIFI desenvolve, fabrica e comercializa soluções terapêuticas inovadoras para pacientes com doenças oftálmicas. A SIFI está totalmente comprometida com sua P&D para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, exportando tratamentos para mais de 20 países em todo o mundo com presença direta na Itália, Espanha, França, Romênia, México e Turquia.

