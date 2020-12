Sifi lanza Well Fusion, un nuevo sistema que corrige la presbicia

- Visión de alta calidad ininterrumpida sin gafas para pacientes con cataratas

CATANIA, Italia, 21 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- SIFI, compañía internacional líder en el cuidado de la vista, anunció hoy el lanzamiento del sistema WELL FUSION™ y de los lentes intraoculares Mini WELL PROXA® , que ofrecen una nueva solución y que permite a los pacientes con cataratas tratar la presbicia y lograr una visión de alta calidad ininterrumpida y sin necesidad de gafas para todas las distancias y en todas las condiciones de iluminación.

SIFI ha desarrollado Mini WELL PROXA a partir de los sobresalientes resultados clínicos de Mini WELL® 1-5, el lente intraocular LIO lanzado en 2016, que demostró una muy amplia extensión de la profundidad de foco y una excelente calidad de visión.

El Mini WELL PROXA está diseñado para ser implantado en el ojo no dominante junto al Mini WELL en el ojo dominante, para cubrir el déficit de visión cercana que se asocia típicamente con la profundidad de foco extendida (EDOF) de los LIO, a la vez que permite una visión de alta calidad en todas las distancias y en todas las condiciones de iluminación.

Los lentes intraoculares Mini WELL y Mini WELL PROXA comparten la misma plataforma EDOF que se basa en la distribución de aberraciones esféricas de señales opuestas en la parte central de la óptica, una tecnología patentada y perteneciente a SIFI en los LIO para corrección de presbicia.

El Mini WELL PROXA ahora está disponible comercialmente en Italia, Rumania y España; y durante el 2021 llegará a los otros países de Europa.

Actualmente, más de 1.800 millones de personas en el mundo sufren de presbicia6, lo que significa dificultad para ver objetos a una distancia cercana al aumentar la edad, que suele comenzar después de los 40 años.

"Estamos emocionados de presentar Well Fusion, una tecnología pionera que ha mostrado, a través del producto y el desarrollo clínico inicial, el verdadero potencial de juntar lo mejor de los actuales criterios de referencia en la cirugía refractiva de cataratas, EDOF y LIO trifocales", señaló Fabrizio Chines, presidente y director ejecutivo de SIFI. "Creemos que esto representa un extraordinario paso en la búsqueda de una opción quirúrgica óptima para la corrección de la presbicia, que ofrecer a los oftalmólogos y a sus pacientes.".

Acerca de SIFI

SIFI es una compañía oftalmológica líder con sede en Italia que se dedica al cuidado de la visión desde 1935. SIFI desarrolla, fabrica y comercializa soluciones terapéuticas innovadoras para los pacientes con condiciones oftalmológicas. SIFI, a través de su departamento de Investigación y Desarrollo, tiene un firme compromiso por mejorar la calidad de vida de los pacientes, exportando tratamientos a más de 20 países en el mundo con presencia directa en Italia, España, Francia, Rumania, México y Turquía.

Contacto clave

[email protected]

Referencias:

1. Savini G, et al. JRS 2018 Apr;34(4):228-235.

2. Savini G, et al. Eye 2019 Mar;33(3):404- 410.

3. Bellucci R, et al. JCRS 2019 July;45(7):919-926.

4. Pedrotti E, et al. JRS 2020 Apr;36(4):214-222.

5. Auffarth GU, et al. JRS 2020 July;36(7):426-434

6.OMS Informe mundial sobre la visión (2019) obtenido de https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg

FUENTE SIFI S.p.A.

Related Links

sifi.it



SOURCE SIFI S.p.A.