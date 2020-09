SiFi Networks : Lancement prochain de Salem FibreCity™

LOS ANGELES, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- SiFi Networks est sur le point de lancer sa première FibreCity™ de la côte Est à Salem, dans l'État du Massachusetts.

Ce réseau de fibre optique financé par le secteur privé sera déployé à l'échelle de la ville et prendra en charge tous les foyers et toutes les entreprises de la zone. Le réseau leur fournira également un accès à des applications de ville intelligente.

La construction du réseau de fibre optique commencera avant la fin de l'année et s'achèvera en 2022, si les conditions météorologiques le permettent.

GigabitNow a été soigneusement sélectionné comme premier fournisseur de services Internet à Salem. L'entreprise a la réputation de fournir un excellent service à la clientèle et d'offrir une large gamme de produits à des prix compétitifs.

« GigabitNow est heureux de s'associer à SiFi Networks pour fournir des services Internet rapides, à débit gigabit et supérieurs à tout ce qui est proposé dans la ville de Salem aujourd'hui, a déclaré Stephen Milton, PDG de GigabitNow. Notre partenariat à long terme avec SiFi Networks a joué un rôle essentiel dans la réalisation de notre objectif, à savoir fournir le service Internet le plus rapide aux collectivités des États-Unis et rendre le meilleur service Internet qui soit accessible à un plus grand nombre d'entre elles. »

Le réseau de fibre est réellement capable de stimuler le développement économique dans n'importe quelle ville, et cela s'applique aussi à Salem. Le réseau aidera cette ville périphérique de Boston à attirer et retenir de nouvelles entreprises, tout en facilitant le télétravail pour ses habitants.

Grâce au réseau, la ville pourra également utiliser des applications de ville intelligente, liées notamment aux domaines de l'éducation, de la santé ou encore de la gestion des déchets, pour n'en nommer que quelques-uns.

« Nous sommes ravis que SiFi Networks ait choisi de déployer un réseau de fibre optique dans notre ville. Ce type de réseau est réellement capable de fournir l'infrastructure requise pour stimuler le développement économique et améliorer la qualité de vie de nos résidents. Il nous permet également de planifier l'avenir en nous connectant aux nombreuses applications de ville intelligente qui sont déjà disponibles », a affirmé la maire de Salem, Kim Driscoll.

Le réseau de Salem FibreCity™ sera librement accessible aux fournisseurs de services, qu'ils fournissent des services Internet, des services de sécurité à domicile, des services cellulaires ou même des services éducatifs.

« Nous sommes ravis de lancer les travaux de construction à Salem. Nous avons hâte de faire connaissance avec les habitants de la ville et de leur offrir le meilleur réseau qu'ils aient jamais eu, a déclaré Ben Bawtree-Jobson, PDG de SiFi Networks.

« Ce qui rend notre modèle unique, en plus de la rapidité et la fiabilité inégalées du réseau, c'est qu'il est exploité de façon indépendante. Cela permet à tous types de fournisseurs de services d'accéder au réseau neutre, ce qui signifie que les rues ne doivent être creusées qu'une seule fois. »

Phoebe Smith, présidente du partenariat entre Smart City Infrastructure Fund et SiFi Networks, a déclaré : « Le projet FibreCity™ de Salem concrétise notre vision de soutenir une infrastructure numérique de grande qualité, librement accessible et compatible avec les applications et services de ville intelligente. À une époque où la connectivité est devenue plus importante que jamais, nous sommes très heureux de mettre à profit notre partenariat avec SiFi Networks dans les collectivités de la côte Est. »

Salem est la deuxième ville qui est financée par le partenariat entre Smart City Infrastructure Fund et SiFi Networks. La première FibreCity™ a été construite à Fullerton et a connecté ses premiers clients au réseau. De nouvelles FibreCity™ sont prévues dans d'autres villes à l'avenir.

