SIFI obtient des autorisations de commercialisation en Turquie

Ses principaux produits ophtalmiques, dont NETILDEX®, NETIRA® et EYESTIL®, seront bientôt commercialisés directement par SIFI Ilaç

CATANE, Italie, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- SIFI, une entreprise ophtalmique de premier plan, est heureuse d'annoncer que l'Agence turque des médicaments et des dispositifs médicaux (TMMDA) a approuvé le transfert des autorisations de commercialisation entre son ancien distributeur local et sa filiale en propriété exclusive SIFI İlaç A.S. Les approbations s'appliqueront à différentes formulations de médicaments ophtalmiques, à savoir NETIRA®, NETILDEX®, EYESTIL® et PRENACID®.

NETIRA® (nétilmicine) est indiqué pour le traitement des infections oculaires. Il est disponible sous forme de gouttes ophtalmiques à doses multiples et de gouttes ophtalmiques sans conservateur à dose unique.

NETILDEX® (combinaison fixe de nétilmicine et dexamethasone) est indiqué pour le traitement de l'inflammation oculaire de la partie antérieure de l'œil, chez les personnes souffrants d'une infection bactérienne ou susceptibles d'en contracter une. Il est disponible sous forme de gouttes ophtalmiques à doses multiples et de gouttes ophtalmiques sans conservateur à dose unique.

EYESTIL® (hyaluronate de sodium) est indiqué pour le traitement de la sécheresse oculaire. Il est disponible sous forme de gouttes ophtalmiques à doses multiples et de gouttes ophtalmiques sans conservateur à dose unique.

PRENACID® (desonide) est indiqué pour le traitement des inflammations oculaires. Il est disponible sous forme de gouttes ophtalmiques et de pommade.

Ces produits pharmaceutiques font partie d'un portefeuille ophtalmique complet et bien établi, qui comprend également le dispositif médical XANTERNET® et le nutraceutique ADRUSEN®. Dès le mois prochain, SIFI Ilaç commencera à distribuer directement ces produits en Turquie, le sixième plus grand marché pharmaceutique d'Europe.

SIFI Ilaç est en train de mettre en place une organisation à part entière. Dotée d'une équipe de vente sur le terrain, celle-ci tirera pleinement parti des technologies numériques afin de joindre plus rapidement les ophtalmologistes et d'autres parties prenantes importantes du marché.

« Ces approbations représentent une étape clé dans la mission de SIFI à renforcer sa position concurrentielle en Europe. Grâce au travail acharné de notre ancien distributeur TEKA Ilaç. nos produits sont bien connus et très appréciés au sein de la communauté ophtalmique turque », a déclaré Gilberto Dalesio, directeur commercial de SIFI.

« Nous sommes très heureux de continuer à fournir aux patients et aux médecins turcs nos produits éprouvés qui traitent efficacement les troubles oculaires les plus courants, a ajouté Nahide Sarisin, directeur général de SIFI İlaç. Nous avons hâte de tirer parti de notre portefeuille de recherche et développement pour introduire d'autres innovations qui combleront des besoins non satisfaits. Cette vision montre que SIFI est engagée sur le long terme en Turquie. »

À propos de SIFI

SIFI est une société ophtalmique de premier plan, dont le siège social est en Italie, qui se concentre sur les soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients atteints de maladies ophtalmiques. SIFI s'engage pleinement à travers sa R&D à améliorer la qualité de vie des patients, en exportant des traitements dans plus de 20 pays à travers le monde avec une présence directe en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, au Mexique et en Turquie.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg

Contact clé :

[email protected]

+393336999669

Related Links

https://www.sifigroup.com



SOURCE SIFI S.p.A.