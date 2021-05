SIFI und Bausch Health Russland kündigen strategische Partnerschaft an, die den Zugang zu wichtigen Medikamenten für die Augenheilkunde in Russland verbessern wird

SIFI erweitert seine Präsenz in Osteuropa und Nordasien durch den Abschluss eines mehrjährigen Handelsvertrags mit Bausch Health Russia

CATANIA, Italien, 17. Mai 2021 /PRNewswire/ -- SIFI, ein führendes internationales Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde, gibt bekannt, dass es eine mehrjährige strategische Vereinbarung mit Bausch Health Russia zur Vermarktung seiner innovativen Produkte zur Behandlung von Augenerkrankungen in Russland getroffen hat.

Die ersten Verkäufe werden für 2021 erwartet. Es werden 5 SIFI-Produkte vermarktet, Segmente eines umfassenden und etablierten Ophthalmologie-Portfolios. Dazu gehören:

COLBIOCIN™, NETTAVISC™ und NETTACIN™, antibiotische Lösungen, die für die Behandlung von äußeren Augeninfektionen indiziert und in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich sind;

OCTILIA™, eine Augentropfenlösung, die zur Behandlung von Reizungen, Rötungen, Augenverstopfungen und Juckreiz aufgrund allergischer, chemischer oder physikalischer Ursachen angezeigt ist;

MIRTILENE FORTE CAPSULES, ein retinotropes, vasoprotektives Nahrungsergänzungsmittel, hilfreich bei Kapillarfragilität oder Gefäßveränderungen aufgrund von diabetischer Retinopathie.

Bausch Health Russia wird die Option haben, zukünftige, in der Entwicklung befindliche SIFI-Produkte zu vermarkten.

„SIFI hat sich der kontinuierlichen Entwicklung und Expansion verschrieben und freut sich, diese strategische Partnerschaft mit Bausch Health Russia bekannt zu geben", sagte Gilberto Dalesio, CCO von SIFI. „Durch den Zusammenschluss stärkt SIFI seine globale Präsenz in Russland, einem der am schnellsten wachsenden Pharmamärkte der Welt, und ermöglicht es russischen Augenärzten, eine Vielzahl von Augenkrankheiten zu behandeln, was für russische Patienten von großem Nutzen sein wird."

„Bausch Health freut sich über die Partnerschaft mit SIFI, denn gemeinsam können wir sicherstellen, dass russische Augenärzte und ihre Patienten besseren Zugang zu diesen wichtigen Augenmedikamenten haben", so Cees Heiman, Vice President Europe/Russia Pharmaceuticals, Bausch Health.

Informationen zu SIFI

SIFI ist ein führendes ophthalmologisches Unternehmen mit Hauptsitz in Italien, das sich seit 1935 auf die Augenheilkunde konzentriert. SIFI entwickelt, produziert und vermarktet innovative therapeutische Lösungen für Patienten mit Augenkrankheiten. SIFI ist bestrebt, die Lebensqualität von Patienten durch seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu verbessern. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in mehr als 20 Länder weltweit, mit kommerziellen Niederlassungen in Italien, Spanien, Frankreich, Rumänien, Mexiko und der Türkei.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg

